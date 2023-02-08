胡歌升格當爸最新時尚照曝光！GA「東方紳士風」帥成白馬王子

▲胡歌。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安 ／台北報導

40歲大陸男星胡歌在1月底官宣結婚生女喜訊後，很快又把重心回歸到工作上，他所代言的Giorgio Armani2023春夏系列形象廣告在近日曝光，胡歌以熟男魅力加持一系列正裝單品，瀟灑態度與帥爸身分毫無違和。

▲胡歌擔任Giorgio Armani全球形象代言人多年，升格人父後2023春夏形象照公開 。（圖／品牌提供）

胡歌擔任Giorgio Armani全球形象代言人多年，依照慣例自然會出鏡品牌形象照宣傳，就連剛剛升格人父也不例外。這組照片由大陸攝影師許闖掌鏡，呈現出虛實結合的魔幻效果，即便如此也擋不住胡歌的帥臉，他身穿東方紳士風格的正裝，獨特立領剪裁、方塊印花交織，在胡歌身上散發從容優雅的氛圍。

▲春夏垂墜感面料帶來輕盈層次 。（圖／品牌提供）

另一組由男模Aleksandar Rusic、Taemin Park和Ibrahim Idoow演繹，通過義大利攝影師保羅羅韋爾西（Paolo Roversi）掌鏡，塑造了另一種繪畫般的畫報質感，模特兒以硬挺或具有垂墜感面料的服裝、配件和眼鏡，將其流暢而簡約的線條展露無遺。

▲SHIATZY CHEN 2023 早春系列以「春綺」為題 。（圖／品牌提供）

同樣帶給人中西結合的高雅韻味，SHIATZY CHEN 2023 早春系列以「春綺」為題，打褶而出的花苞袖型輔以蕾絲、烏干紗、純絲綢緞層疊的手法，品牌經典手工刺繡以植物花草與鳥類為主體，並以帶有中性風格的單品為出遊增添更多律動感，如條紋皺紗短裙套裝、雙布料拼接而成的長版百摺裙極具份量感，腰頭羅紋以及拉鍊設計更添現代時髦。