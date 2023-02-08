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春夏精品新包登場！　FENDI粉嫩梯形包、BV冰淇淋色編織搶鏡

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記者鮑璿安／綜合報導

終於盼到2023春夏系列，又有哪些全新包款值得入手？FENDI帶來嶄新面貌的Peekaboo Cut，為旗下熱門Peekaboo ISeeU結構翻新出1990年代復古魔力。而向來強調工藝本色的BOTTEGA VENETA，全新的ANDIAMO 紙質牛皮包款揭開編織包新篇章，是永恆與實用性的首選之作。

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲ Peekaboo ISeeU 結構以水平切割方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo Cut鮮艷配色適合春夏時節。（圖／品牌提供）

在去年（2022年）9月米蘭時裝周上，FENDI秀上模特兒拎著Peekaboo Cut 包款搭配Y2K（Year 2000）風格服飾，當時就迅速成為焦點。品牌將最具代表性的 Peekaboo ISeeU 結構，以水平切割方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖；獨特的梯形包身形狀變得更加清晰，且 Peekaboo 包款首度加上時髦感滿分的 O'Lock 鏈條，使其幹練又具有時髦風範。此外，多種鮮艷配色、蟒蛇和鱷魚皮等珍稀皮革交織，提供中、小尺寸，可背可拿的多元演繹方式，增加了不少實用度。

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2023春夏編織包款新篇章ANDIAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI、BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Andiamo 冰淇淋色編織羊皮小型手提包 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2023 春夏嶄新作品ANDIAMO 包款系列，應該就是實用優雅的代名詞了，讓交疊編織的 intrecciato 皮革設計回歸至原本的耐看模樣，透過柔軟的紙質牛皮編織而成，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼，並以大中小三個尺寸，染製以深咖啡色、酒紅色、深綠色、石灰棕、香草冰淇淋與白色多種色系，經典好搭配，就等著洗版社群。

關鍵字：

2023春夏, FENDI, BOTTEGA VENETA, ANDIAMO, Peekaboo Cut

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