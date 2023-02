《慾望城市》片場流出超狂未來聯名！莎拉潔西卡腳踩「GUCCI勃肯鞋」

記者王則絲/外電報導

《慾望城市》(Sex and The City)重啟續集《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That)第二季目前正在紐約如火如荼的拍攝中,近日流出的片場照裡,莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)腳下踩著印有GUCCI Logo的Birkenstock Boston拖鞋,是從未在市面上出現的款式,因此可說是意外揭露了未來可能推出的超狂聯名。

▲莎拉潔西卡帕克穿上「GUCCI勃肯拖鞋」意外曝光超狂聯名。(圖/達志影像)



《慾望城市》中角色們的造型一直都是劇迷們關注的焦點,最近劇組現身紐約街頭拍攝新集數,片場中看到莎拉潔西卡帕克一身休閒裝扮卻不失時髦,她淡粉色的格紋長罩衫、內搭棉質縮口褲,並穿著一雙白襪踏入她的勃肯拖鞋中,看來十分保暖自在,但仔細一看會發現這雙勃肯拖鞋不簡單,上頭明顯印製的是GUCCI經典印花,似乎預示著兩大品牌GUCCI與Birkenstock即將展開合作,意外搶先曝光超狂聯名。

▲莎拉潔西卡帕克穿上「GUCCI勃肯拖鞋」意外曝光超狂聯名。(圖/達志影像)



Birkenstock早已不是第一次與精品搭上線,去年(2022年)與DIOR、Manolo Blahnik也造成一時轟動,和高端潮牌的合作更是不勝枚舉,不過值得一提的是,若這雙「GUCCI勃肯拖鞋」未來真的推出,這將是開雲集團旗下品牌第一次與Birkenstock的合作。