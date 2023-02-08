《慾望城市》片場流出超狂未來聯名！莎拉潔西卡腳踩「GUCCI勃肯鞋」

記者王則絲／外電報導

《慾望城市》（Sex and The City）重啟續集《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That）第二季目前正在紐約如火如荼的拍攝中，近日流出的片場照裡，莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）腳下踩著印有GUCCI Logo的Birkenstock Boston拖鞋，是從未在市面上出現的款式，因此可說是意外揭露了未來可能推出的超狂聯名。

▲莎拉潔西卡帕克穿上「GUCCI勃肯拖鞋」意外曝光超狂聯名。（圖／達志影像）



《慾望城市》中角色們的造型一直都是劇迷們關注的焦點，最近劇組現身紐約街頭拍攝新集數，片場中看到莎拉潔西卡帕克一身休閒裝扮卻不失時髦，她淡粉色的格紋長罩衫、內搭棉質縮口褲，並穿著一雙白襪踏入她的勃肯拖鞋中，看來十分保暖自在，但仔細一看會發現這雙勃肯拖鞋不簡單，上頭明顯印製的是GUCCI經典印花，似乎預示著兩大品牌GUCCI與Birkenstock即將展開合作，意外搶先曝光超狂聯名。

▲莎拉潔西卡帕克穿上「GUCCI勃肯拖鞋」意外曝光超狂聯名。（圖／達志影像）



Birkenstock早已不是第一次與精品搭上線，去年（2022年）與DIOR、Manolo Blahnik也造成一時轟動，和高端潮牌的合作更是不勝枚舉，不過值得一提的是，若這雙「GUCCI勃肯拖鞋」未來真的推出，這將是開雲集團旗下品牌第一次與Birkenstock的合作。