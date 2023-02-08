千萬網紅「全透視裸身」大膽登台！禮服上印滿酸民言論背後有原因

記者王則絲／台北報導

義大利網紅Chiara Ferragni在IG上擁有2800多萬粉絲，社群影響力十分龐大，Chiara於7日舉行的義大利聖里摩音樂節上（Sanremo 2023）擔任嘉賓登台，一舉換了多套驚人造型，包括「全透視裸身」造型、印滿酸民言論的禮服⋯⋯實際上皆是為了在此備受矚目的大舞台上，為女性權利公開發聲。

▲Chiara Ferragni登上義大利聖里摩音樂節舞台為女性發聲。（圖／翻攝自IG）



Chiara在聖里摩音樂節的第一天登場，雖然她並不是表演歌手，但是這回她有非常重要的任務，她先是穿著「宣言禮服」，一身黑色的抹胸禮服綴以白色披肩，設計上並不是那麼突出，但重點是背後的「PENSATI LIBERA」標語，意味著「自由思考」，來自藝術二人組 Claire Fontaine與DIOR的設計，「獻給所有想要在不被評判的情況下，感受自我的女性，不為自己作為女性的成功感到內疚。」

▲Chiara Ferragni幾近裸身的造型十分大膽，但也蘊藏深刻含義（此圖有經過後製）。（圖／達志影像）



而當晚最大膽、驚人的造型則非這套「全透視裸身」禮服莫屬，這件裸色禮服延伸自DIOR 2018的春夏系列，是使用一種特殊的刺繡法模擬出Chiara的身體，再加上半透視的面料，讓她看起來就像是裸體登台一樣，因此這套造型也被命名為「Shameless」，與其說無恥，不如說是希望女人們不要因為展現自己的身體而感到羞恥。

▲仇恨言論躍上禮服。（圖／達志影像、翻攝自IG）



此外，Chiara想透過服裝說的話還沒結束，她換上另一套純白色的垂墜禮服，上頭印滿了曾經真實在網路上出現過的酸民言論，這些人曾用辱罵女性、充滿性別歧視的字眼批評Chiara，因此她希望提醒女性不要在意，不能讓這些討厭我們的人擊垮我們，真正愛我們的人的想法才是重要的。

▲Chiara Ferragni與女兒一同穿上了籠子概念打造的禮服，鼓勵新一代女性走出性別框架。（圖／翻攝自IG）



最後Chiara用一套以籠子為靈感的裸色禮服出場，這件高訂禮服所表達的正是女性經常感覺被關在陳舊觀念籠子裡的想法，希望藉此來鼓勵新生代的女孩們擺脫性別歧視的牢籠，同時這也是Chiara作為一個母親，對女兒的期許。