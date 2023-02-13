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包・開箱／被縮小燈照到的「TOD'S迷你包」！把托特包變手掌大可愛加倍

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記者鮑璿安／專題報導

沒想到到了2023春夏系列，迷你包款的出現還是會吸引無數目光，洋溢優雅義式風情的TOD'S也吹起這股小包熱潮，為經典「T Timeless系列」換上全新輪廓，如手掌般的包款大小，不改T字Logo高辨識度，上身立刻成為關注焦點，跟著《ET FASHION》包開箱一同聚焦。

▲▼ TOD`S 。（圖／翻攝自IG、鮑璿安攝）

▲▼ TOD`S 。（圖／翻攝自IG、鮑璿安攝）

▲義式風情的精髓體現於T Timeless系列。（圖／翻攝自IG）

相信近年來走過TOD'S的櫥窗，都會被T字包吸引而停下腳步，過去品牌設計語言中鮮少有醒目的Logo或是花紋，在2020春夏系列首次登場的「Timeless」，是由創意總監Walter Chiapponi總結（Tradition）、才華（Talent）以及雋永（Timeless）三大面向，匯集成T Timeless 。寄予了品牌工藝傳承的價值，從此後便將T字標誌靈活運用於設計中，結合皮革以及五金零件帶來經典包款。

▲▼T Timeless 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼T Timeless 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲T Timeless 迷你包。（圖／記者鮑璿安攝）

2023春夏系列持續在精湛的義式精神中進化，T Timeless包款也不再是大尺寸托特包、肩背包模樣，以全新形態和色系尺寸登場，像是被縮小燈照射到一樣，變得輕巧好駕馭許多，演變為迷你手提包，尺寸僅有手掌大小，精致度卻完全沒降低。細長圓滑的手柄連接到包身完美成型，加上T Logo金屬吊飾兼具密合開口的功能，內部空間仍可收納日常小物，並提供可拆式肩帶以及手提性質，更適合搭配融入生活。

 ►包・開箱／BALLY天空藍、鼠尾草綠新色太燒了！晉升情人節時髦首選

關鍵字：

包開箱, TOD’S, 迷你包

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