朴寶劍穿豹紋也太帥了吧！　親曝人生第二技能將能靠「理髮」維生

記者王則絲／台北報導

朴寶劍近日擔任《Harper’s BAZAAR》2月號封面人物，駕馭多套造型帥氣出鏡，其中一套難以駕馭的豹紋西裝造型，被他穿起來絲毫不費力，輕鬆營造出閃耀卻不會太過浮誇的氣質，相當帥氣，訪問中他透露，當兵時學會了他人生的第二技能「理髮」，他幽默提到，或許在哪個多重宇宙裡的他，並不是演員、而是一名理髮師也說不定。

▲朴寶劍擔任《Harper’s BAZAAR》2月號封面人物。（圖／BAZAAR提供，以下同）

朴寶劍近日甫與YG 子公司「THE BLACK LABEL」簽約，並將與IU（李知恩）合作主演新劇《您辛苦了》，雖然IU正與李鐘碩公開熱戀中，但因朴寶劍與IU曾在韓綜《孝利家民宿2》到訪過濟州島，因此在這以濟州島為故事背景的新劇中，令粉絲們特別期待兩人之間的火花。

本次登上《Harper’s BAZAAR》雜誌封面，朴寶劍身穿數套CELINE的新裝，善盡品牌大使之職，封面上先是以閃亮的銀色亮片外套造型出鏡，微濕髮的瀏海造型營造率性慵懶的性感氛圍，尤其是豹紋西裝的套裝造型，更讓人不禁佩服起他的表現力，連略顯浮誇的豹紋元素都能完美消化。

訪問中朴寶劍提到，先前在他當兵的期間，他考取了理容師證照，且透露身邊當兵的好友們頭髮都是由他親自操刀剪的，默默累積不少經驗的他，似乎對自己的理髮功力頗有自信，朴寶劍說道：「或許在另個多重宇宙的朴寶劍並沒有成為演員，而是開了間髮廊。」