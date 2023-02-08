高畫質攝影機近拍都無瑕疵！吳謹言美肌功臣靠「萬元粉霜」打造零粉感妝容

記者李薇／台北報導 圖／化妝師CiCi小紅書

憑藉《延禧攻略》一劇爆紅的女星吳謹言後面又接下多部作品，包括：《皓鑭傳》、《尚食》、《傳家》等等，每每換上不同的妝容跟造型，總是吸引粉絲關注，最近她的彩妝師CiCi就分享近期她的妝容使用單品，將近萬元的粉底霜直接上臉，難怪高畫質相機近拍都水潤得無瑕疵。

【吳謹言妝容單品】

＃肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜，售價9800元

這一款很多女明星都在用的粉底乳霜，也是吳謹言上鏡美肌的功臣，她的化妝師CiCi表示，這一款單品超級水潤，又很好推開，一抹就可以與肌膚融為一體，自然、服貼又滋潤，給人一種天生好膚質的感覺。

＃laura mercier 輕肌漂染頰彩 #Guava，售價1200元

CiCi說，全霧面的輕肌漂染頰彩，淡淡奶杏色是素顏妝的天菜，顯色度不高，但同樣也不容易失手，可以瞬間提升元氣感，自然又顯嫩。

＃赫蓮娜 黃金年代纖長防水睫毛膏，售價1800元

睫毛膏可以說是赫蓮娜家的強項單品，而這一款跟一般歐美女孩喜愛的濃密妝感不同，反而可以創造根根分明的捲翹睫毛，自然纖細，很適合亞洲女孩，不會輕易暈染，眨眼的時候，也不會有黏膩、無法睜開的感覺。

＃Kate 3D時尚眉彩膏 BR-1，售價260元

最近在開架彩妝界很紅的Kate，眉彩膏也相當厲害，CiCi覺得，這一款刷頭大小適中，而且上妝之後乾得很快、持久度也高，顏色屬於柔和的色調，可以讓肌膚顯白。

＃花西子 唇釉 #M143

以華麗中式包裝在大陸爆紅的花西子旗下推出唇釉系列，吳謹言使用的是紅棕色調的霧面唇彩，不僅上唇可以打造溫柔的妝效，同時很顯氣質，質地絲滑不乾燥，持久度也很好。