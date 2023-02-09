珍妮佛羅培茲53歲美貌逆齡！亮麗膚質保養秘訣一般人也能輕鬆學

▲今年53歲的西洋天后珍妮佛羅培茲出席葛萊美獎，緊緻臉龐和凹凸有致的身材，讓眾人驚豔美貌宛如吞了防腐劑。（圖／翻攝自珍妮佛羅培茲IG，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有些女明星一直保持著超越同齡人的美貌，每次出現都讓人驚呼：「她是怎麼做到能夠看起來青春又有活力？」像是今年53歲的天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），近期出席第65屆葛萊美獎，不論是臉部肌膚還是身材狀態都看起來超級年輕，而且根據珍妮佛羅培茲自己的說法，她沒有注射醫美產品來保養臉部，那麼到底她做了什麼能讓年過半百的自己仍然擁有煥發青春光彩的肌膚呢？國外網站《BRIGHT SIDE》整理了皮膚科醫生Dray影片中的說法，一起來看看吧。

1、防曬預防紫外線

Dray醫生表示，造成人體皮膚老化、出現皺紋的原因中，其中一個非常關鍵的是，肌膚曝曬在太陽紫外線之下，但珍妮佛羅培茲從年輕開始就很注重防曬，出門總是勤奮地塗防曬乳，隔絕紫外線威脅。

2、健康飲食的重要

皮膚科醫生Dray認為，影響皮膚好壞的另一個主要因素就是飲食！雖然無法確認珍妮佛羅培茲每餐都吃什麼，但明星也是人，想維持好膚況所需要攝取的食物就跟一般民眾一樣－－吃進足夠的蛋白質、維生素和礦物質，健康的油脂也不可或缺，另外維生素C能補充有益的膠原蛋白，並且少吃含糖、加工食品。醫師提醒「打再多醫美填充物都不如均衡飲食來得有效」，而且每個人的營養需求都是獨一無二的，無需完全仿照明星菜單。

3、持續的運動習慣

Dray醫生表示，想讓皮膚變好的話請堅持運動。像珍妮佛羅培茲以高強度的運動健身以及舞蹈聞名，因為運動能夠改善血液循環並減少體內發炎的可能性，醫生表示身體健康會反映在皮膚狀況上，珍妮佛羅培茲素顏也看起來清新健康，運動功不可沒。

4、遺傳天生好膚質

皮膚科醫生Dray補充還有一個看不到、摸不著的因素會影響皮膚狀態，那就是遺傳。醫生解釋，我們的皮膚厚薄、乾性或油肌、紅潤或蒼白以及老化速度都跟天生的基因有關；醫生表示，「人體皮膚中有不同的酶，有助於對抗造成老化的自由基，而有些人的基因使他們的酶作用得更好。」也許珍妮佛羅培茲的皮膚會這麼好就是中了基因大樂透。

不過，一般人就算沒有天生麗質的遺傳，也能透過飲食、運動跟防曬讓自己變得更健康、皮膚狀況更好，當你動起來，內心也跟著充滿能量，由內而外都散發光彩，自然神采奕奕更加年輕有活力。