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愛吃燒烤要小心！營養師曝「6種促炎食物」增加慢性疾病風險

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▲▼ 營養師曝6種促發炎食物 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

▲營養師曝有些食物會加重身體發炎、不適，平時最好少吃。。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

有些食物有抗氧化效果，能幫助維持身體健康、延緩老化，但你知道嗎？相反地，有些食物卻會促使發炎，導致身體不適、甚至引發疾病！營養師谷傳玲就在小紅書上分享，經常吃「促炎食物」會讓身體產生慢性炎症，增加心血管疾病、癌症、糖尿病等多種疾病的風險，像是以下6種會引發慢性炎症的食物，建議平時一定要少吃。

＃高鹽食物

像是榨菜、豆豉、豆腐乳等高鹽食物會破壞腸道裡的乳酸桿菌，乳酸桿菌是有益菌，能夠增強腸道上皮細胞的完整性，減少全身的發炎，建議平時要少吃會破壞有益菌的高鹽食物。

▲▼ 營養師曝6種促發炎食物 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃甜食、甜飲和精緻碳水食物

像是蛋糕、白麵包和含糖飲品等食品都屬於高血糖複合的食物，會導致氧化壓力增加，激發發炎的基因，進而引發慢性炎症。

▲▼ 營養師曝6種促發炎食物 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃加工肉類

像是培根、臘肉、香腸、火腿、鹹魚等加工肉類，會誘發發炎反應、損傷細胞，還會增加癌症的風險。

＃煎炸烤、煙燻類食物

用炸、烤、煎和煙燻等烹調方式會產生脂肪氧化產物，還有糖化終產物（AGEs），這兩種都是會促使發炎的物質，吃下去的每一口都在加速慢性炎症的堆積。

▲▼ 營養師曝6種促發炎食物 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃含有反式脂肪酸的食物

像是蛋糕、冰淇淋、即溶咖啡等這些食物常含有反式脂肪酸，反式脂肪酸會引起較高程度的發炎反應，增加炎症標記物像是C-反應蛋白(CRP)的數值。

▲▼ 營養師曝6種促發炎食物 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃酒類

酒精傷胃又傷肝，還會增加結、直腸癌和乳腺癌的風險，建議要要控制好攝取量。每天的酒精攝取量最好別超過15g，約相當於啤酒375ml，葡萄酒150ml，38度白酒40g。
 

►營養師傳授「瘦肚子」5大飲食秘訣！照著吃防止腰間脂肪堆積

►鬱卒時快吃！營養師曝「15種好心情食物」：巧克力選對才有效

關鍵字：

促炎, 發炎, 炎症, 食物, 飲食, 營養師

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