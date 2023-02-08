睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

記者李薇／台北報導 圖／小紅書、品牌提供

對很多手不靈巧的女孩來說，用電棒或是平板夾把頭髮夾捲，真的是很困難的一件事，光是要往哪個方向捲就已經夠困擾，更別說要捲得好看；最近網路上就有一個超簡單的「襪子捲髮術」，只要把頭髮繞著襪子捲，隔天一早起床鬆開，就有超浪漫髮型，還可以順便養髮，一舉兩得。

【襪子捲髮術】

1.在洗完頭之後，先把髮絲跟頭頂通通吹乾，千萬不要有濕潤的感覺存在，因為這樣會讓髮絲無法定型，同時滋生細菌。

2.將頭髮分線，可以按照平時的習慣或分為左右兩邊，並拿出一雙乾淨的長襪子。

3.擠適量髮油，塗抹在髮中到髮尾的位置，不要塗抹到頭皮。

4.把襪子腳底的部分放在想要有捲度的髮中位置，然後拿出橡皮筋將襪子跟頭髮綁好固定。

5.以襪子為中線不動，然後把髮絲纏繞在襪子上面，不是兩個都交互去纏繞，襪子要像柱子一樣，是被繞圈的固定軸。

6.把所有頭髮都纏繞完之後，把襪子高筒的地方，反向往回套，先把手伸進裡面，反向抓住最後纏繞好的髮尾，再往上套住剛剛已經纏好的部分。

7.再接著做另一邊，隔天起床之後拆開襪子，就可以得到很美的捲髮造型。

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