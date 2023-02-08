fb ig video ETtoday search mobile

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書、品牌提供

對很多手不靈巧的女孩來說，用電棒或是平板夾把頭髮夾捲，真的是很困難的一件事，光是要往哪個方向捲就已經夠困擾，更別說要捲得好看；最近網路上就有一個超簡單的「襪子捲髮術」，只要把頭髮繞著襪子捲，隔天一早起床鬆開，就有超浪漫髮型，還可以順便養髮，一舉兩得。

【襪子捲髮術】

1.在洗完頭之後，先把髮絲跟頭頂通通吹乾，千萬不要有濕潤的感覺存在，因為這樣會讓髮絲無法定型，同時滋生細菌。

2.將頭髮分線，可以按照平時的習慣或分為左右兩邊，並拿出一雙乾淨的長襪子。

3.擠適量髮油，塗抹在髮中到髮尾的位置，不要塗抹到頭皮。

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

4.把襪子腳底的部分放在想要有捲度的髮中位置，然後拿出橡皮筋將襪子跟頭髮綁好固定。

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

5.以襪子為中線不動，然後把髮絲纏繞在襪子上面，不是兩個都交互去纏繞，襪子要像柱子一樣，是被繞圈的固定軸。

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

6.把所有頭髮都纏繞完之後，把襪子高筒的地方，反向往回套，先把手伸進裡面，反向抓住最後纏繞好的髮尾，再往上套住剛剛已經纏好的部分。

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

7.再接著做另一邊，隔天起床之後拆開襪子，就可以得到很美的捲髮造型。

【推薦單品】

＃Hair Rituel by Sisley 賦活重升修護精華油，100ml、售價3000元

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

以超過40年的美肌專業運用在頭皮上面，全新研發出的賦活重升修護精華油，裡面擁有頂級黃金比例植物成分萃取，可以帶給髮肌最極致奢華的修護功能，同時達到潤澤豐盈的效果，媲美香水等級的香氣，走到哪都不會撞款。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油，100ml、售價599元

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

被喻為是CP值最高的護髮精油，因為質地細緻，塗抹上髮絲之後又很好吸收，可以創造沒有黏膩感的造型，不管是睡前養護還是造型打底都很好用，而且好聞的香氣讓妳連香水都省了，自帶浪漫體香。

＃rahua 神奇核果綻亮洗髮精，420ml、售價1680元

▲襪子捲髮,捲髮,Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,rahua,髮型,造型,。（圖／小紅書、品牌提供）

深受日本女孩喜愛的rahua髮品系列，其中，針對受損髮設計的神奇核果綻亮洗髮精，裡面蘊含rahua果油、聖壇木油、藜麥等成分，細小的分子可以修護髮絲，打造細緻絲滑的秀髮，重現極致亮澤。

►日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！

►很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

►相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人

關鍵字：

襪子捲髮, 捲髮, Hair Rituel by Sisley, 巴黎萊雅, rahua, 髮型, 造型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

從洗澡就開始優雅！讓身心靈都能被淨化的沐浴品　香味撩人又保濕潤澤

從洗澡就開始優雅！讓身心靈都能被淨化的沐浴品　香味撩人又保濕潤澤

還愛著就不會走遠的3大星座！TOP 1沒有甜言蜜語卻會用養你來示愛

還愛著就不會走遠的3大星座！TOP 1沒有甜言蜜語卻會用養你來示愛

「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香

「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香

日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！ 臀部寬的梨形身材這樣買牛仔褲！高腰、上寬下窄版型最顯腿長 肚子總瘦不下來？冰冷食物、熬夜都是讓你迅速變胖的關鍵 早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型 你是宮崎駿筆下的哪個人物？從蘇菲、賑早見琥珀主⋯⋯揭露性格 楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆 愛吃燒烤要小心！營養師曝「6種促炎食物」增加慢性疾病風險

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面