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舒服香氣好療癒！5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味

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▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲居家香氛蠟燭頗受消費者歡迎。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越注重生活品質，而香氛蠟燭絕對是為質感加分的關鍵，舒服香氣讓室內滿室馨香，聞著都療癒放鬆了起來，盤點5款香氛蠟燭，幫你點亮生活品味。

▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲La Belle Mèche 香料薰茶香氛蠟燭，190g，1,450元。

清新茶香揉合甜橙恬靜氣息，再帶出獨特的辛香調、煙燻木香，呈現出淡雅、具些微辛辣感，溫潤而舒心的豐富香氣。

▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲Aesop 托勒密芳香蠟燭，300g，3,350元。

純素配方，不含動物成分，且均未經動物測試，散發雪松、柏樹及岩蘭草香氣的芳香蠟燭，讓人聯想到古老的森林。

▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲Byredo 感官交響香氛蠟燭，240g，2,600元。

一款結合木質、辛香和粉質氣息香氛蠟燭，前調的苦橙與茴香譜奏著難忘序曲，隨之而來的中調辛香劃出令人振奮的弧線，而麥麩和雪松則在終章留下溫暖餘韻。

▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲Neom 尊寵紓心極緻香氛蠟燭，320g，2,500元。

內含依蘭依蘭、岩蘭草、零陵香豆等16種精油，甜蜜花香會讓室內空間洋溢著全然的平靜，對於身心有鎮定作用。

▲▼5款「香氛蠟燭」，點亮你的生活品味 。（圖／品牌提供）

▲SLLIG 慕沐蠟燭，90g x 3 ，1,490元。

像是遊走於森林裡所感受到的自然香氣，清新活潑的柑橘和大馬士玫瑰的結合讓人心情愉悅，適合秋天的濃郁香味是具有魅力的香味。

關鍵字：

香氛蠟燭, 盤點

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