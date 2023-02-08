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情人節限定「薄荷巧克力啤酒」味道超療癒！涼甜涼甜有夠清爽

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記者李薇／台北報導　圖／hoppin_garage IG、sunny0621_ IG、keijay_kj IG、beer_go_rilla IG

已經2年沒辦法出國，隨著國門解禁，很多人也終於受不了，馬上飛日本一解相思，最近就有不少限定商品推出，尤其是喜歡喝酒的人，一定要嚐嚐這兩款新品，尤其是薄荷巧克力口味的啤酒，簡直就是超經典又獨特的限定風味，當然是要打卡拍爆！

▲薄荷巧克力啤酒,啤酒,藍瓶咖啡淡啤酒,HOPPIN GARAGE,blue bottle,藍瓶咖啡,咖啡。（圖／IG）

由札幌啤酒旗下精釀啤酒品牌HOPPIN GARAGE推出的限定單品「薄荷巧克力啤酒」，以超可愛的冷調粉綠搭配巧克力咖啡色做包裝，中間滿滿奶油圖案，讓人還沒喝就先療癒。

▲薄荷巧克力啤酒,啤酒,藍瓶咖啡淡啤酒,HOPPIN GARAGE,blue bottle,藍瓶咖啡,咖啡。（圖／IG）

在口味的調配上，是由日本啤酒測驗1級的「天才啤酒師」古賀麻里沙親自創作的單品，以情人節作為靈感，所設計的「糖果風格」限定口味，據說喝起來的滋味帶有巧克力的香甜，同時又有著薄荷的清爽感，讓人喝過還想再來一杯。

▲薄荷巧克力啤酒,啤酒,藍瓶咖啡淡啤酒,HOPPIN GARAGE,blue bottle,藍瓶咖啡,咖啡。（圖／IG）

以咖啡聞名的blue bottle也以最暢銷的咖啡豆Three Africa為主題，與日本手工啤酒品牌伊勢角屋麥酒合作，推出聯名限定的「藍瓶咖啡淡啤酒」，口味相當特別，具有咖啡的醇厚、帶點苦味的香氣，又有清新柑橘果香，是一般日常少見的味道。

▲薄荷巧克力啤酒,啤酒,藍瓶咖啡淡啤酒,HOPPIN GARAGE,blue bottle,藍瓶咖啡,咖啡。（圖／IG）

「藍瓶咖啡淡啤酒」在外包裝上，以經典的藍色小瓶子作為設計搭配奶茶色標籤，看起來不僅很有文青質感，買來喝完之後，收藏也很有紀念價值，難怪直到現在都一瓶難求，很多人想買都買不到，簡直比中樂透還要碰運氣。

 

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關鍵字：

薄荷巧克力啤酒, 啤酒, 藍瓶咖啡淡啤酒, HOPPIN GARAGE, blue bottle, 藍瓶咖啡, 咖啡

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