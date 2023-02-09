每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

▲營養師分享經常喝茶有2大好處，但飲用量和溫度也要注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

許多人都愛喝茶，覺得茶是很健康的飲品，又比白開水好喝，但到底喝茶有什麼好處？一天可以喝多少茶？營養師沈夏冰就在小紅書上分享，經常喝茶確實有益健康，不僅幫助維持心血管健康，也能促進代謝，但除了注意每日喝茶別過量外，喝茶的水溫也要多注意，才能喝得健康又養生。

＃降低心血管疾病的風險



日本曾經做過兩項隊列研究，其中一項發現，無論是綠茶還是烏龍茶，都可以降低心血管疾病的致死風險。另一項研究則是調查了8萬多名日本居民，平均追蹤了13年，得到的結果是每天喝2～3杯綠茶的人，中風的風險降低了14%，每天喝4杯甚至更多的人，中風的風險降低了20%。所以多喝茶可以幫助降低心血管疾病風險的證據算是比較充分的。

另外，有些人認為喝茶可以抗癌，但目前這個結論還有待考證。

＃幫助攝取水分，促進代謝



經常喝茶可以攝入更多的水分，而多喝水可以幫助加快身體代謝，維持健康、遠離疾病。單純的只喝水，有些人會覺得很清淡，難以多喝，但像是綠茶、烏龍茶等淡茶水，有很多人都很喜歡，所以喝茶也是喝水的一種方式，但要記得喝無糖茶飲。

另外，很多人都關心「茶的咖啡因到底多不多」，沈夏冰表示不用太擔心，其實茶的咖啡因不算多。以成年人來說，正常喝淡茶水，每天2～3杯都沒什麼問題，孕婦一天喝1～2杯也可以。但如果出現像失眠、頭痛、心律不整、焦慮等情況，又恰好有喝茶，很有可能是因為咖啡因攝取過量，那就要少喝一點，茶葉泡淡一點就可以了。

最後沈夏冰也提醒，別喝太燙的茶。大部分茶需要用攝氏80度以上的水去泡，很多人會有泡完即飲的習慣，但這時候水溫通常是遠遠超過攝氏65度的，很可能會增加食道癌的風險。所以，泡完茶建議放涼一下再喝。

