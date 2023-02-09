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7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益

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▲▼7種「抗老美顏食物」抗氧又美白 。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲吃對食物也有助於抗氧化、延緩衰老。

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、IG@thanks_kim

每個女生都很關注抗老議題，但多數人都只注意到護膚、保養品等外在的肌膚抗老，而身體內部的老化問題卻很容易被忽略，尤其是自由基帶來的氧化損傷不僅會影響身體健康，也會加速身體內部和肌膚的衰老。而以下7種富含抗氧化劑的食物，不僅能幫助延緩老化，還能幫助抗炎、嫩白肌膚，對身體健康也很有益處，能從裡到外幫助維持年輕好狀態，讓你越吃越美。

▲▼7種「抗老美顏食物」抗氧又美白 。（圖／翻攝unsplash,IG）

1.黑巧克力

黑巧克力富含類黃酮、多酚等高抗氧化成分，能抗發炎、有助於延緩衰老，也能幫助降低膽固醇、維護心血管方面的問題，而可可含量越高的，抗氧化效果越好。

▲▼7種「抗老美顏食物」抗氧又美白 。（圖／翻攝unsplash,IG）

2.番茄

番茄富含大家熟悉的抗氧化劑：維生素C，同時還含有β-胡蘿蔔素、茄紅素等多種抗氧化物，其中茄紅素也是一種能幫助抗炎的強大抗氧化劑，有助於抑制自由基對身體的侵害，也可抑制血糖上升，幫助控制血糖、改善血管狀況。

3.枸杞

枸杞富含獨特的枸杞多糖，也是一種很強大的抗氧化劑，對於某些心血管問題有一定幫助，同時對於肌膚抗老化也有一定效果，能抵抗自由基，並提高身體免疫能力。

4.羽衣甘藍

富含抗氧化劑的羽衣甘藍也是被常視為超級食物的一種食材，其含有豐富維生素A、維生素C、維生素K、β-胡蘿蔔素，還有花青素及黃酮類化合物等，不僅對於抗氧化、延緩衰老有幫助，還有助於保護心臟、將血壓、消炎，甚至抗抑鬱、抗癌等。

▲▼7種「抗老美顏食物」抗氧又美白 。（圖／翻攝unsplash,IG）

5.莓果

像是草莓、蔓越莓、藍莓和越橘等莓果類水果，也是備受歡迎的超級食物之一，其普遍富含擁有強大的抗氧化力的花青素，花青素不僅能幫助抗氧化，也有抗炎的效果，能幫助人體中和有害的自由基，減少氧化應激反應，也有助於減少體內炎症反應，提升免疫力。

除了花青素，莓果類還含有豐富維生素A、C、E和類黃酮、多酚等抗氧化劑，以及礦物質、纖維等，營養非常豐富，不僅有助延緩老化，對嫩白肌膚、維護大腦記憶力也都很有幫助。

6.甜菜根

甜菜根中的「甜菜紅素」是一種強大的抗氧化劑，能對抗自由基、幫助抵禦氧化損傷，也被證實能緩解慢性炎症，不僅能養顏美容，也能保護心血管健康、預防慢性發炎等。

▲▼7種「抗老美顏食物」抗氧又美白 。（圖／翻攝unsplash,IG）

7.堅果

堅果中普遍含有大家也熟悉的抗氧化成分維生素E，可清除自由基、預防細胞老化，並促進血液循環，尤其核桃的維生素E含量是大多數堅果的10～15倍，且堅果還含有維生素B6、葉酸、植化素等多種抗氧化成分，對健康、美容都很有幫助。

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物

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