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營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高，記得和澱粉類食物做代換

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▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／Unsplash）

▲地瓜營養價值高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

地瓜是減重好物，營養師高敏敏分享，現在正是地瓜季節，口感香甜又好吃，且營養價值豐富，搭配優酪乳讓排便超順暢，高敏敏盤點各種顏色地瓜，營養比一比，一起來了解！

▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／Unsplash）

▲不同品種的地瓜營養各有優勢。

營養師高敏敏分享，地瓜不但美味，還擁有滿滿的營養價值，列舉如下：

#膳食纖維能夠幫助排便順暢

高敏敏建議可以地瓜搭配優酪乳一起享用，地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，可以幫助腸道維持好的菌叢生態。

#維生素C能增強保護力、對抗壓力、抗氧化

維他命C對身體好處多，更能參與體內膠原蛋白的合成，進一步改善缺鐵貧血，以及縮短傷口修復時間。

#維生素A能保護眼睛、皮膚、黏膜健康

維生素A是脂溶性的維生素，需要和油脂一起攝取才能助於消化和吸收，能幫助維持正常視覺、生長與免疫功能。

▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

綜觀以上地瓜種類，建議大家選擇紅肉甘薯，其中富含大量維生素A與維生素C，營養價值高，而就膳食纖維含量來看的話，冰心地瓜則是排行第一，推薦給想排便順暢、增加飽足感的朋友。

▲▼營養師曝「紅肉地瓜」營養價值高 。（圖／Unsplash）

營養師最後也提醒，一大顆烤地瓜的熱量約等於一碗飯熱量，所以平時有吃地瓜的話 ，記得要和澱粉類食物做代換，以免攝取過量澱粉，除了地瓜之外，地瓜葉也是最平凡但營養價值很高的蔬菜。

關鍵字：

地瓜, 選擇, 營養價值

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