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凱特王妃拖拉輪胎秀神力　粉絲更興奮「她的Zara外套買得到」　

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）與今年1月完成史上最長的一次獨行和無人支持南極探險的女軍官Preet Chandi相見歡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃昨現身英格蘭德比的Landau Forte學院，與今年1月完成史上最長的一次獨行和無人支持南極探險的女軍官Preet Chandi會面，恭喜她締造新紀錄，在此正式又帶有慶祝氣氛的場合中，凱特王妃選穿白色Zara西裝外套搭配深藍色直筒褲與小白鞋，展現Smart Casual半正式休閒風格，好消息是她的Zara為當季新品，粉絲們不愁買不到了。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿Zara 2,790元雙排扣紋理西裝外套搭牛仔褲，腳踩Veja小白鞋。（圖／路透社）

凱特王妃向來是精品與平價單品混搭好手，西班牙品牌Zara便是她的心頭好，昨她祝賀挑戰南極長征成功的軍官Preet Chandi，選穿Zara定價2,790元的雙排扣紋理西裝外套，金色扣子為整體亮點，是時尚又好搭的設計，下半身配西裝褲、裙子或搭配牛仔褲，能創造不同風格。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃脫下外套，使勁嘗試拖拉輪胎。（圖／路透社）

昨凱特王妃顯然有備而來，知道主辦方準備讓她「運動」，她脫下西裝外套露出簡單的長袖白T恤，腳踩她最愛的Vaje小白鞋，開始使勁拖拉兩個大輪胎，幸好她平日維持良好的運動習慣，成功完成任務。

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關鍵字：

凱特王妃, Zara

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