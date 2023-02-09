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291萬AP錶伴「詹皇」登NBA得分王寶座　好運少不了幸運草手鍊

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▲▼ 詹姆士 。（圖／CFP）

▲NBA湖人隊球星詹姆士在得分破紀錄的記者會上，以黑西裝搭配AP Royal Oak皇家橡樹雙擺輪鏤空腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

NBA湖人隊38歲球星「詹皇」詹姆士（LeBron James）昨在主場出戰雷霆，生涯得分來到38390分，超越賈霸 （Kareem Abdul-Jabbar）締造的38387分，正式登上NBA得分王寶座，他在賽後記者會盡顯欣喜之情，穿搭也相當講究，身穿帥氣黑西裝，戴上鑽石項鍊、AP（Audemars Piguet，愛彼表）Royal Oak皇家橡樹雙擺輪鏤空腕錶、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手鍊，伴他度過榮耀時刻。

▲▼ 詹姆士 。（圖／CFP）

▲詹姆士開心拿著寫上他破紀錄的38390得分板。（圖／CFP）

詹姆士名錶收藏無數，AP是他的愛牌之一，此次伴他出席得分破記錄記者會的錶款，為黑色陶瓷材質的Royal Oak皇家橡樹雙擺輪鏤空腕錶，專利的雙擺輪結構鑲有一層黑陶瓷，在深灰色鏤空錶面更顯層次感，點綴螢光塗層玫瑰金立體時標與指針相當出色，定價約291萬元。

▲▼ 詹姆士AP VCA 。（圖／公關照）

 

▲AP Royal Oak皇家橡樹雙擺輪鏤空腕錶黑陶瓷款，約2,910,000元。（圖／AP提供）

不僅熱愛收藏名錶，詹姆士也是珠寶愛好者，右手經常疊戴梵克雅寶著名的幸運草圖騰Alahmbra虎眼石手鍊與鑲嵌縞瑪瑙、鑽石手鍊等2款，在榮登得分王的記者會上也不例外，儼然是他貼身的幸運物。

▲▼ 詹姆士AP VCA 。（圖／公關照）▲▼ 詹姆士AP VCA 。（圖／公關照）

 

▲詹姆士下球場後必戴的梵克雅寶Alhambra虎眼石手鍊（左）144,000元，縞瑪瑙與鑽石手鍊454,000手鍊。（圖／梵克雅寶提供）
 

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關鍵字：

詹皇, 詹姆士, AP, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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