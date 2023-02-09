DIOR免費貼圖快下載！超可愛小兔喝珍奶喊：Yum

記者林明瑋 / 台北報導

Line貼圖用得兇，精品也卯起來推出免費貼圖，最新必下載的是DIOR兔年限定款，以藍紫色的小兔子為主角，加上DIOR經典符碼，還有台北101、珍珠奶茶、天燈等在地元素，可愛無邊；LOEWE日前推出的Line貼圖目前也還在期限內，如果還沒下載，一定要把握時間。

▲Lady Dior愛心籐格紋羊皮微型提包110,000元（左）、Lady D-Joy愛心籐格紋羊皮中型提包150,000元（右）。（圖／品牌提供，以下同）



▲DIOR Lady D-Joy愛心籐格紋羊皮中型提包150,000元、微型提包97,000元。



▲Dior Bandana圖騰毛衣86,000元、真絲斜紋方巾（70 x 70cm）12,500元。

春節、元宵節之後，緊接著便是西洋情人節，DIOR有不少適合表達心意的設計，例如來自2023早春系列的 Dior Bandana 圖騰，以藤蔓、紅黑色心形等組成，充滿安達盧西亞文化風情，有T恤、毛衣、絲巾等，充滿特色；而女孩最愛的包款也很浪漫，經典Lady Dior的籐格紋變成「愛心格紋」，除了正紅亦有玫瑰粉等色調，能夠鮮豔強烈也能溫柔可人，適合不同個性與穿搭風格。

▲DIOR兔年限定貼圖實用又可愛。點此下載。

至於最容易入手的，當然是可以免費下載的Line貼圖，眼睛變成愛心、兩手托腮的小兔子說「I love you」，或是獻上手中的玫瑰，還有撐著DIOR雨傘眨眼等，都有滿滿情意，使用率最高的「Hello」、「Thank You」也沒少，另外更大推長耳朵捲在一起的「Oops」貼圖，俏皮又實用。

▲LOEWE與台灣插畫家Eszter Chen合作，推出兔年限定貼圖。點此下載。





▲LOEWE兔年限定系列可愛又有個性，湯唯拿著納帕小牛皮肩背包61,000元。



▲LOEWE兔子造型的Hammock Nugget包款，108,000元。

LOEWE與台灣插畫家Eszter Chen合作，以「Bunny」為主題設計的LINE貼圖目前也還在下載期限內，Bunny穿著Logo T恤、背上兔年限定包，嘟嘴吹出手中的愛心，濃情滿滿。LOEWE的兔年限定包包很適合送情人，柔軟的皮革打個結就成為兔耳朵，染著溫暖的粉紅、灰或黃，十分討喜。

▲粉色包很適合情人節，CELINE Triomphe小牛皮迷你水桶69,000元（左）、肩背包125,000元（右）。





▲CELINE迷你髮夾16,500元（左）、糖果色耳環17,500元。

CELINE也有不少一定能正中情人紅心的作品，包括染上淺粉紅色的各式包款、小巧的飾品、髮夾等，好像甜甜的糖果般討喜，此外，以金屬鉚釘組成愛心圖案裝飾的小型鍊帶包、腋下包，都是日常生活中很容易搭配、使用的款式，愛心主題的草編包則為春夏野餐度假先做好準備。

▲CELINE金屬鉚釘裝飾的包款、春夏必備的草編包，都相當實用。（圖／翻攝CELINE官網）