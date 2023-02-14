說・流行／NewJeans Haerin私服「小花包」搜尋度暴增！來自這個小眾品牌

記者王則絲／台北報導

自去年（2022年）才出道的怪物新人女團NewJeans，以驚人的速度在全球竄紅，成員們的人氣被各大品牌相中，在近期一個接一個的拿下品牌大使之職，成為新一代的帶貨王。但除了大牌精品之外，正值青少年的NewJeans成員們當然也愛少女心單品，近日Haerin便被捕捉到背著小眾品牌「小花針織包」的可愛造型，讓這款「小花針織包」搜尋度大增。

▲NewJeans Haerin 和Danielle 背上NiRO雛菊小花針織包。（圖／翻攝自NiRO）



「BTS師妹團」NewJeans由Minji、Haerin、Hyein、越澳雙籍成員Hanni，以及一位韓澳混血成員Danielle所組成，目前Hanni擔任GUCCI品牌大使外，還甫摘下了Armani Beauty全球美妝大使頭銜；Danielle則被任命成為BURBERRY品牌大使；忙內Hyein不遑多讓，在2022年末時就已被搶先簽下成為LOUIS VUITTON品牌大使。

▲Haerin 和Danielle同款。（圖／翻攝自NiRO）



NewJeans每一位成員們的帶貨潛力都很可觀，近日Haerin在私服中背上了「小花針織包」，來自韓國小眾品牌「NiRO Sensibility」，童趣、可愛又帶點Y2K風格的配件，在Haerin的加持下讓搜尋度瞬間暴增，同系列雛菊圖案的手袋Danielle也曾背過，足見NiRO有多受到NewJeans的喜愛；除了小雛菊圖案，還有另一款海豚的針織包也很受歡迎，連男星Mino都是愛用者。

除了針織包之外，NiRO其實是販售珠寶飾品為主，採用色彩繽紛的珍珠、童趣風墜飾設計，強調手作感，包括Jennie、太妍⋯⋯也早都是品牌粉絲，多次在私服中佩戴。