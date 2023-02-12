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8款超人氣美甲貼品牌網友狂推　韓系小清新、華麗閃鑽都找得到

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文／美人圈

過年熱門檔期，來不及預約美甲師嗎？沒關係！今天小編就特別整理了8款PTT、Dcard好評美甲貼，讓我們宅家就能DIY媲美光療等級的美甲造型，從韓國爆紅的EDGEU、Dashing Diva到MIT品牌OH！NALA通通有，快來一起從中選出命定款式，幫指尖換上美美的新衣吧！

PTT、Dcard人氣美甲貼推薦

EDGEU

來自韓國的EDGEU美甲貼品牌，一直是韓國藥妝店銷售第一名，以「半固化技術」將美甲凝膠層層堆疊，烤至60%的半固化程度，最後堆疊出七層結構的美甲貼，使每張指甲的光澤度和立體澎度都很接近真實的凝膠美甲，照UV燈完全固化即可簡單宅家DIY美甲，網友評價：「維持度很好、款式多元，一用就回不去了，直接省下做美甲的錢~」

8款超人氣美甲貼品牌推薦！EDGEU、Dashing Diva韓妞狂回購，這款維持度超強又不勾髮

▲EDGEU美甲貼。（圖／EDGEU，下同）

現在品牌也正式登台！即日期起在EDGEU TAIWAN官網、全台寶雅門市及POYA BUY 寶雅線上買開始販售，更有獨家款式85折優惠活動，美甲控快衝。

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Dashing Diva

小屈就買得到的Dashing Diva美甲貼，每次推出的新品款式，都很能抓住少女心，從清新小礫石、單色到大勢格紋、泰迪小熊美甲通通找得到，還分成甲貼與甲片兩種質地，讓大家可以根據喜好挑選，可以說是種類相當齊全！

8款超人氣美甲貼品牌推薦！EDGEU、Dashing Diva韓妞狂回購，這款維持度超強又不勾髮

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▲Dashing Diva美甲貼。（圖／FB@Dashing Diva Taiwan）

Gelato Factory

Gelato Factory美甲貼片也是逛韓國藥妝店必收的好物之一，品牌整體走一個活潑可愛路線，甚至還常常跟卡通人物、藝人推出聯名款，總是走在流行最前線，絕對能滿足喜新厭舊的你！

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▲Gelato Factory美甲貼推出許多藝人聯名款。（圖／Gelato Factory，下同）

網友分享：「原本抱持買來玩玩看的心情，沒想到一用就愛上，連手殘黨也能輕鬆上手！」Gelato Factory除了手部美甲之外，就連腳趾美甲貼款式也相當多元，真的很欠包色。

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ohora

ohora也是韓國Gmarket上的超人氣美甲貼品牌，每盒裡面附有30片美甲貼紙、酒精棉片、一個櫸木棒，工具超齊全，圖案款式也做得相當精緻，從小香風到簡約素雅款式都找得到，使用過的網友也大讚：「整體服貼性極佳、不易勾髮絲，維持一個月都不是問題呢～」

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▲ohora（圖／ohora官網）

OH！NALA

MIT品牌也有好用的美甲貼！OH！NALA採用MIT凝膠，安全無毒，可碰水、不易脫落、不傷甲面，精緻典雅的配色一推出，更是大受許多網紅、KOL分享好評，不用找代購，就可以立即幫美甲換新衣，大推！

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▲MIT品牌OH！NALA也有好用的美甲貼。（圖／OH！NALA）

VAVACOCO

VAVACOCO同樣也是來自韓國的知名美甲貼品牌，不過整體風格更為成熟華麗，如果是喜歡閃鑽款式的你，絕對不能錯過VAVACOCO美甲貼，就算近看也完全不漏餡，細節精緻度極高。

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▲VAVACOCO美甲貼。（圖／VAVACOCO）

Danni & Toni Cosmetics

看膩了韓系小清新風格，那麼這家Danni & Toni Cosmetics絕對會是你的菜，各種歐美風格、閃亮星星元素通通有，而且美甲貼尺寸也很多種，就連習慣延甲的女孩也可以找到適合尺寸，直接讓你的指尖嗆辣起來。

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▲Danni & Toni Cosmetics美甲貼。（圖／IG@dannitonicosmetics）

ONNU

ONNU雖然名氣沒有前幾家這麼響亮，但它其實是韓國《VOGUE》評選最具代表性TOP 20的美甲師Ryu Onyu所創立的品牌，很貼心地專為短甲女孩打造多款美甲貼片，整體風格也比較偏童趣俏皮，甚至也有跟玩具總動員推出聯名款，推薦短甲女孩可以直接鎖定這家！

8款超人氣美甲貼品牌推薦！EDGEU、Dashing Diva韓妞狂回購，這款維持度超強又不勾髮

▲ONNU為韓《VOGUE》評選代表美甲師所創的品牌。（圖／ONNU）

延伸閱讀

8款PTT、Dcard人氣美甲貼推薦！Dashing Diva、Gelato媲美光療級，韓妞也狂回購

秀智也用「美甲貼」質感狂飆！根本光療等級，激美款式一次介紹

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 美甲, 美甲貼

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