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林敬倫愛枕頭鞋用跑步釋放壓力　「敬業鞋控」燒到友人跟著買

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記者鮑璿安／台北報導

亞瑟士（Asics）帶來全新跑鞋GEL-NIMBUS 25，使用全新PureGEL亞瑟膠技術更加柔軟輕盈，今（9日）邀請形象大使林敬倫搶先演繹，他說第一眼看到鞋款時就感到外型像是一顆枕頭，柔軟觸感和支撐性都很吸引他，自己在選鞋時最注重舒適度。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲林敬倫 。（圖／品牌提供）

林敬倫表示，穿上新款跑鞋GEL-NIMBUS 25感受到完全被包覆，即便穿久也不會有壓力，笑說是「2百分的感覺」。至於私下如何維持跑步習慣？林敬倫說，不管是上班族或是演藝工作都會有壓力，而跑步運動就像是釋放壓力的方式，跑鞋自然就成為一個連結。他身為品牌運動形象大使，愛運動也逐漸感染到周遭友人，更有朋友見到他穿品牌鞋款就跟著入手同款，他推薦不論是專業或是非專業跑者都可以穿，自己今年則計劃先朝著5K、10K慢慢邁進。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲全新GEL-NIMBUS 25 跑鞋。（圖／品牌提供）

品牌全新GEL-NIMBUS 25跑鞋最大看點就是全面升級內置式PureGEL亞瑟膠與單層加厚FF BLAST+科技中底，加上可延伸的針織鞋舌與鞋領口設計，讓鞋款更加輕盈、更柔軟。

▲▼Jenna Ortega 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Jenna Ortega 為adidas Sportswear系列打頭陣 。（圖／品牌提供）

▲▼Jenna Ortega 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVRYN運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

近期adidas帶來品牌首波Sportswear運動時尚系列，以風靡60年代的Tracksuit運動套裝為出發，「星期三」Jenna Ortega卸下劇中陰暗歌德形象，以全黑Tiro運動套裝出鏡展現Z世代獨有的活力，套裝以側身標誌性線條遊走，融入各種日常場合。Jenna Ortega以紅唇與長髮加持，帶來經典條紋運動裝的熱潮。品牌也順勢推出AVRYN運動休閒鞋，結合BOOST 和 Bounce中底，提供輕量彈力腳感，柔和灰配色男女皆可上腳。

關鍵字：

林敬倫, GEL-NIMBUS 25, Asics

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