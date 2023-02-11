8款精品「粉色皮夾」一秒抓住少女心　GUCCI、DIOR還可以當小包背

文／美人圈

過年完好想幫自己換錢包、迎接新氣象？少女心噴發的粉色皮夾一直是女孩們的首選，這回小編就特搜8款「粉色精品皮夾」推薦，CHANEL 三萬元有找、GUCCI、DIOR還可以肩背兩用，各種洗版社群的粉色精品皮夾都在這，快來從中選出你的命定款吧！

2023粉色精品皮夾推薦

CHANEL 經典小型口蓋皮夾

CHANEL這款經典小型口蓋皮夾以小羊皮革製成，粉嫩配色一秒抓住少女心，經典的雙C Logo、菱格紋縫線以及香奈兒金色燙印字通通有，可說是集經典設計於一身，雙折設計也可以很好地收納信用卡、鈔票、零錢，選擇這顆絕對經典保值！

▲CHANEL 經典小型口蓋皮夾，NT$28,500。（圖／CHANEL）

GUCCI 小提把迷你短夾

GUCCI新品又來放火燒大家啦！這款粉色迷你短夾可是櫃上的隱藏熱賣款，獨特小提把設計搭配粉色鏈條，不僅內建卡夾層、零錢袋，是一顆稱職的錢包，還能當作手提與肩背包，根本是CP值之最！

▲GUCCI 小提把迷你短夾，NT$27,200。（圖／GUCCI）

DIOR CARO 心形零錢包

除了GUCCI之外，DIOR在今年1月也搶推多功能錢包，這款Dior Caro擁有俏皮的愛心外型，搭配粉紅色小牛皮製成，包身還綴以心形的Cannage藤格紋圖案縫線，是一款充滿細節的夢幻錢包，還配有可拆卸鏈帶，無論是斜背或放入手袋都是100分好看！

▲DIOR CARO 心形小袋配鏈帶，NT$36,000。（圖／DIOR）

BOTTEGA VENETA 絲帶粉卡夾

BV最經典的名片夾換上「絲帶粉」新衣，完全是大寫的夢幻！尺寸為長7.5cm x 寬12.2cm x 深2.5cm，包身選用100%小羊皮製成，襯裡則為小牛皮，同時附上隔層及卡槽，推薦給不喜歡帶著滿滿鈔票、習慣行動支付的女孩！

▲BOTTEGA VENETA 絲帶粉卡夾，NT$15,600。（圖／BOTTEGA VENETA）

Louis Vuitton VICTORINE 錢包

說到LV皮夾，就不得不提經典的Victorine錢包，採用櫻花粉柔軟的粒面Monogram Empreinte皮革製作，綴有品牌經典Monogram壓花圖案，雙色皮革更可以達到撞色凸顯的效果，錢包尺寸小巧，卻有足夠空間收納零錢、紙鈔和信用卡，是一款顏值與實用性兼具的錢包。

▲Louis Vuitton VICTORINE 錢包，NT$28,000。（圖／Louis Vuitton）

CELINE TRIOMPHE 短夾

CELINE TRIOMPHE凱旋門絕對是最經典必敗的系列！預算有限的話，不妨可以從短夾開始入手，以亮面小牛皮製成，更襯托出櫻花粉色的高級感，中間綴以凱旋門金屬釦，不需要過多的裝飾，就很好看，完美詮釋極簡風格！

▲CELINE 亮面小牛皮小型TRIOMPHE銀包淡粉紅，NT$22,500。（圖／CELINE）

Miu Miu Matelassé 納帕軟皮卡片套

說到Miu Miu就會讓人一秒連想起Matelassé納帕軟皮的抓皺設計！這款卡片套更換上了粉色新衣，為錢包注入夢幻仙氣的風格，內附兩層卡夾和零錢袋，可說是麻雀雖小五臟俱全的卡包呢！

▲Miu Miu Matelassé納帕軟皮卡片套，NT$15,000。（圖／Miu Miu）

YSL SAINT LAURENT CASSANDRE 信封錢包

每次點開國外各大精品電商網站，這款YSL信封錢包絕對攻佔熱銷排行榜！內附多層卡槽、零錢袋、鈔票層，搭配經典魚子醬山形紋、YSL金屬Logo，可說是各方面一應俱全的夢幻皮件，換上了玫瑰淺粉色更顯溫柔大方，拿在手上感覺氣質就提升了100倍呢！

▲YSL SAINT LAURENT CASSANDRE 信封錢包，NT$13,500。（圖／SAINT LAURENT）

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