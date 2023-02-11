fb ig video ETtoday search mobile

8款精品「粉色皮夾」一秒抓住少女心　GUCCI、DIOR還可以當小包背

>

文／美人圈

過年完好想幫自己換錢包、迎接新氣象？少女心噴發的粉色皮夾一直是女孩們的首選，這回小編就特搜8款「粉色精品皮夾」推薦，CHANEL 三萬元有找、GUCCI、DIOR還可以肩背兩用，各種洗版社群的粉色精品皮夾都在這，快來從中選出你的命定款吧！

2023粉色精品皮夾推薦

CHANEL 經典小型口蓋皮夾

CHANEL這款經典小型口蓋皮夾以小羊皮革製成，粉嫩配色一秒抓住少女心，經典的雙C Logo、菱格紋縫線以及香奈兒金色燙印字通通有，可說是集經典設計於一身，雙折設計也可以很好地收納信用卡、鈔票、零錢，選擇這顆絕對經典保值！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲CHANEL 經典小型口蓋皮夾，NT$28,500。（圖／CHANEL）

GUCCI 小提把迷你短夾

GUCCI新品又來放火燒大家啦！這款粉色迷你短夾可是櫃上的隱藏熱賣款，獨特小提把設計搭配粉色鏈條，不僅內建卡夾層、零錢袋，是一顆稱職的錢包，還能當作手提與肩背包，根本是CP值之最！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲GUCCI 小提把迷你短夾，NT$27,200。（圖／GUCCI）

DIOR CARO 心形零錢包

除了GUCCI之外，DIOR在今年1月也搶推多功能錢包，這款Dior Caro擁有俏皮的愛心外型，搭配粉紅色小牛皮製成，包身還綴以心形的Cannage藤格紋圖案縫線，是一款充滿細節的夢幻錢包，還配有可拆卸鏈帶，無論是斜背或放入手袋都是100分好看！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲DIOR CARO 心形小袋配鏈帶，NT$36,000。（圖／DIOR）

BOTTEGA VENETA 絲帶粉卡夾

BV最經典的名片夾換上「絲帶粉」新衣，完全是大寫的夢幻！尺寸為長7.5cm x 寬12.2cm x 深2.5cm，包身選用100%小羊皮製成，襯裡則為小牛皮，同時附上隔層及卡槽，推薦給不喜歡帶著滿滿鈔票、習慣行動支付的女孩！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲BOTTEGA VENETA 絲帶粉卡夾，NT$15,600。（圖／BOTTEGA VENETA）

Louis Vuitton VICTORINE 錢包

說到LV皮夾，就不得不提經典的Victorine錢包，採用櫻花粉柔軟的粒面Monogram Empreinte皮革製作，綴有品牌經典Monogram壓花圖案，雙色皮革更可以達到撞色凸顯的效果，錢包尺寸小巧，卻有足夠空間收納零錢、紙鈔和信用卡，是一款顏值與實用性兼具的錢包。

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲Louis Vuitton VICTORINE 錢包，NT$28,000。（圖／Louis Vuitton）

CELINE TRIOMPHE 短夾

CELINE TRIOMPHE凱旋門絕對是最經典必敗的系列！預算有限的話，不妨可以從短夾開始入手，以亮面小牛皮製成，更襯托出櫻花粉色的高級感，中間綴以凱旋門金屬釦，不需要過多的裝飾，就很好看，完美詮釋極簡風格！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲CELINE 亮面小牛皮小型TRIOMPHE銀包淡粉紅，NT$22,500。（圖／CELINE）

Miu Miu Matelassé 納帕軟皮卡片套

說到Miu Miu就會讓人一秒連想起Matelassé納帕軟皮的抓皺設計！這款卡片套更換上了粉色新衣，為錢包注入夢幻仙氣的風格，內附兩層卡夾和零錢袋，可說是麻雀雖小五臟俱全的卡包呢！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲Miu Miu Matelassé納帕軟皮卡片套，NT$15,000。（圖／Miu Miu）

YSL SAINT LAURENT CASSANDRE 信封錢包

每次點開國外各大精品電商網站，這款YSL信封錢包絕對攻佔熱銷排行榜！內附多層卡槽、零錢袋、鈔票層，搭配經典魚子醬山形紋、YSL金屬Logo，可說是各方面一應俱全的夢幻皮件，換上了玫瑰淺粉色更顯溫柔大方，拿在手上感覺氣質就提升了100倍呢！

2023「粉色精品皮夾」推薦！香奈兒、LV少女心噴發，這款還可以一包三用CP值爆棚

▲YSL SAINT LAURENT CASSANDRE 信封錢包，NT$13,500。（圖／SAINT LAURENT）

延伸閱讀

2023精品包推薦！20款LV、GUCCI、DIOR包包分預算推薦，經典款全都5萬內有找太勸敗

2023「開運紅」精品皮夾／卡夾推薦！GUCCI、YSL時髦好入手，CHANEL、LV開運又耐裝

2023「入門精品皮夾」推薦！特搜20款長/短夾，CHANEL、LV經典必收，CELINE新款美哭

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 皮夾, 卡片夾, CHANEL, LV, GUCCI, DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主

專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主

女生們快看！營養師教你把握「生理期周期」瘦更快

女生們快看！營養師教你把握「生理期周期」瘦更快

睡眠差、頭髮易斷？營養師揭「缺乏1種營養素」　還會影響情緒 營養師讚高麗菜是「減醣好物」，提醒「2類人」別多吃 楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆 日清「草莓蛋糕泡麵蓋」超萌！　最有儀式感的吃麵方式笑翻網 你是宮崎駿筆下的哪個人物？從蘇菲、賑早見琥珀主⋯⋯揭露性格 「原子小金剛紅靴」實體化開賣！　穿上腳視覺超衝擊引網轟動 《大力女子都奉順》8條肉麻金句盤點：我沒想到我會這麼愛你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面