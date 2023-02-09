雪炫胸前大開亮珍珠　甜美臉孔配魔鬼身材無敵　

▲雪炫穿方形領白衣搭配TASAKI最新fine links系列珠寶。（圖／翻攝TASAKI IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團AOA的28歲成員雪炫曾連4年獲韓媒體票選為「最想擁有的名品身材」，加上甜美的臉蛋，擄獲不少粉絲的心，近日她戴上日本珠寶品牌TASAKI拍攝一系列美照，風格多變，一下子是甜美系女孩，一會兒又變裝胸前大開的方形領白衣搭牛仔褲，配上TASAKI最新fine links系列珠寶，性感且青春無敵。

▲雪炫疊戴TASAKI珍珠串鍊、fine links項鍊以及balance耳環與戒指。（圖／翻攝TASAKI IG）

▲雪炫身穿粉色迷你裙裝搭TASAKI珍珠，甜美可人。（圖／翻攝TASAKI IG）



雪炫搭配TASAKI不限單一系列，她混搭經典珍珠串鍊、招牌balance系列首飾，以及fine links與danger系列新作。fine links系列為不同尺寸的K金鍊環，半邊鑲滿閃亮鑽石並點綴單顆珍珠，款式包括項鍊、戒指、耳環與耳骨夾；而赫赫有名的尖刺設計danger系列也增添新款，推出三角形黃K金尖角融合珍珠的danger claw珠寶，以及白K金鑲鑽的danger fang系列項鍊，各系列相互搭配，時髦極了。

▲TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金項鍊（左）213,000元，fine links鑽石珍珠黃K金耳骨夾95,200元。（圖／TASAKI提供，以下同）





▲TASAKI danger fang鑽石珍珠項鍊（左）289,000元，danger claw珍珠黃K金戒指113,000元。

不僅珠寶穿搭有一套，雪炫也懂得展現身材優勢，即使天冷也會在針織毛外套下搭露肚短T恤小露性感，配上香奈兒（CHANEL）主打的雨靴，模樣俏麗；而場景轉換到度假勝地峇厘島，她也不吝惜分享比基尼、迷你裙造型，贏得粉絲一片讚嘆。

▲雪炫身上不乏名牌行頭，腳穿香奈兒主打款的雨靴。（圖／翻攝s2seolhyuns2 IG）





▲雪炫身材火辣，分享到峇厘島度假的美照。（圖／翻攝s2seolhyuns2 IG）

