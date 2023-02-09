fb ig video ETtoday search mobile

雪炫胸前大開亮珍珠　甜美臉孔配魔鬼身材無敵　

>

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲雪炫穿方形領白衣搭配TASAKI最新fine links系列珠寶。（圖／翻攝TASAKI IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團AOA的28歲成員雪炫曾連4年獲韓媒體票選為「最想擁有的名品身材」，加上甜美的臉蛋，擄獲不少粉絲的心，近日她戴上日本珠寶品牌TASAKI拍攝一系列美照，風格多變，一下子是甜美系女孩，一會兒又變裝胸前大開的方形領白衣搭牛仔褲，配上TASAKI最新fine links系列珠寶，性感且青春無敵。

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲雪炫疊戴TASAKI珍珠串鍊、fine links項鍊以及balance耳環與戒指。（圖／翻攝TASAKI IG）

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲雪炫身穿粉色迷你裙裝搭TASAKI珍珠，甜美可人。（圖／翻攝TASAKI IG）

雪炫搭配TASAKI不限單一系列，她混搭經典珍珠串鍊、招牌balance系列首飾，以及fine links與danger系列新作。fine links系列為不同尺寸的K金鍊環，半邊鑲滿閃亮鑽石並點綴單顆珍珠，款式包括項鍊、戒指、耳環與耳骨夾；而赫赫有名的尖刺設計danger系列也增添新款，推出三角形黃K金尖角融合珍珠的danger claw珠寶，以及白K金鑲鑽的danger fang系列項鍊，各系列相互搭配，時髦極了。

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金項鍊（左）213,000元，fine links鑽石珍珠黃K金耳骨夾95,200元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger fang鑽石珍珠項鍊（左）289,000元，danger claw珍珠黃K金戒指113,000元。

不僅珠寶穿搭有一套，雪炫也懂得展現身材優勢，即使天冷也會在針織毛外套下搭露肚短T恤小露性感，配上香奈兒（CHANEL）主打的雨靴，模樣俏麗；而場景轉換到度假勝地峇厘島，她也不吝惜分享比基尼、迷你裙造型，贏得粉絲一片讚嘆。

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲雪炫身上不乏名牌行頭，腳穿香奈兒主打款的雨靴。（圖／翻攝s2seolhyuns2 IG）

▲▼雪炫TASAKI 。（圖／公關照）

▲雪炫身材火辣，分享到峇厘島度假的美照。（圖／翻攝s2seolhyuns2 IG）
 

►凱特王妃拖拉輪胎秀神力　粉絲更興奮「她的Zara外套買得到」　

►木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

關鍵字：

雪炫, TASAKI, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

291萬AP錶伴「詹皇」登NBA得分王寶座　好運少不了幸運草手鍊

291萬AP錶伴「詹皇」登NBA得分王寶座　好運少不了幸運草手鍊

「翹臀珍」靈蛇項鍊卡深溝　Gucci禮服上下全開辣翻

「翹臀珍」靈蛇項鍊卡深溝　Gucci禮服上下全開辣翻

木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛 LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受 箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路 喬治傑生愛心項鍊表白　純銀款不到萬元寵她 九合一十大當選感言　柯P「改變來自庶民」最催淚 Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波 Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面