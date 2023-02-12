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2023台灣燈會在台北！踩點展區周邊美食　蘇阿姨比薩屋必吃

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圖、文／MENU美食誌

2023台灣燈會在台北！除了欣賞從東區一路展至信義區的台北燈會，當然不可錯過台北必吃的美食，跟著小編踩點，正餐、甜點一網打盡。

叁食
台北市信義區

店內裝潢偏暖色系調，除了是韓風咖啡廳，還是寵物友善餐廳。餐點選擇豐富多元，早餐盤、飯食、定食、手感厚吐司、義大利麵、沙拉、炸物、甜點、飲品，應有盡有。

▲叁食。（圖／美食客BEAR提供）

TOAST CHAT
台北市大安區

Toast Chat是一間不限時的早午餐餐廳，裝潢兼具現代簡約與工業風格，店內一共有五隻貓咪，因為擔心貓咪會傷到客人，目前不接待12歲以下小孩或嬰兒。

▲TOAST CHAT。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

木衛二醫務所
台北市大安區

茶飲品牌木衛二延伸的餐廳，裝潢每個角落都能見到醫院的細節，菜單與酒單也是由處方籤方式呈現。餐點皆以茶做發想，白天是治癒人心的餐廳，晚上則化身為茶酒吧！

▲木衛二醫務所。（圖／美食客Tammy Chou提供）

麵屋壹の穴 ICHI
台北市大安區

源自大阪的豚骨魚介拉麵，以魚、貝類等海鮮熬出高湯，擁有雞湯也同時擁有豚骨拉麵的香氣，推薦秋刀魚干貝醬油拉麵及松露清雞湯拉麵。

▲麵屋壹の穴 ICHI。（圖／美食客Fangyi Xia提供）

SWEET TOOTH
台北市信義區

空間雖不大，但整體環境舒適，有桌椅及吧台兩區。推薦層次豐富又濃郁的73%巧克力甘納許、香氣逼人的經典草莓蛋糕，及招牌紅絲絨蛋糕，每一款都相當優秀。

▲SWEET TOOTH。（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

蘇阿姨比薩屋
台北市大安區

超過30年歷史的蘇阿姨比薩屋，有獨樹一格的製作手法，除了菜單上的披薩口味， 也可以自選餡料特製。東貝拉炸雞及馬鈴薯也是必點，店內採現金交易，無刷卡服務。

▲蘇阿姨比薩屋。（圖／美食客Chuyi提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 2023台灣燈會, 台北, 美食, 信義區, 國父紀念館

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