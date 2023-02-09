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「日版王祖賢」30歲＋的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

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記者李薇／台北報導　圖／chemiiiii IG

身為日本模特兒的大口智惠美因為有著成熟姊姊的樣貌，同時又帶有濃眉大眼的美顏，因此被譽為是「日版王祖賢」，已經33歲的她最近也分享幾個護膚的好物，從基礎保濕到防曬，都必須要做好做滿，才能讓肌膚維持完美上鏡。

▲日版王祖賢,大口智惠美,模特兒,蘭蔻,Dr. ERI,QOBE,meeth,IPSA,sui sourire,SANA,保養,抗老。（圖／IG）

＃防曬：蘭蔻 超輕盈UV水凝露SPF50、PA++++，30ml、售價2350元

防曬幾乎是一年四季都必須做的美肌功課，大口智惠美就表示，她在這方面沒有特別分冬季或是夏季，最近愛用的就是蘭蔻超輕盈UV水凝露，是眾多美妝YouTuber大推的專櫃好物，30歲之後挑選防曬一定會先研究能不能抵抗光老化，這支就有抗老成分跟修護效果，同時膚感很好，即使有著SPF50、PA++++的高係數，也不會覺得用起來很悶、油膩，乳液質地清爽好推開，同時還有一點提亮膚色的效果，也不容易導致後續底妝不服貼，相當好用。

＃卸妝：Dr. ERI 卸妝凝膠

這款卸妝凝膠質地清爽，連眼妝都可以快速卸除，不需要一直揉搓，就能把彩妝帶走，大口智惠美也說，眼妝每次畫很濃都要花很多時間卸妝，但這款可以快速融妝，而且卸完臉完全不會乾，超級喜歡。

▲日版王祖賢,大口智惠美,模特兒,蘭蔻,Dr. ERI,QOBE,meeth,IPSA,sui sourire,SANA,保養,抗老。（圖／IG）

＃前導液：QOBE 前導精華

在用前導精華的時候，大口智惠美會先塗在眼周、法令紋跟嘴角等，容易乾燥起小細紋的地方，然後再大量擠兩次塗抹全臉，幫助後續保養成分吸收。

＃化妝水：meeth 海洋精萃保濕化妝水，100ml、售價2600元

以北海道岩內富含礦物質的純淨海洋深層水添加，搭配長效保濕成分，是大口智惠美一年四季必備的單品，而且每次用量都會倒很多，因為是有點濃稠的質地，不需要化妝棉直接手上就可以，能全方位補充水分，尤其是乾燥的秋冬，她會每晚重複塗抹3次，滋潤效果更好。

▲日版王祖賢,大口智惠美,模特兒,蘭蔻,Dr. ERI,QOBE,meeth,IPSA,sui sourire,SANA,保養,抗老。（圖／IG）

＃乳液：IPSA ME極致修護自律循環液，50ml、售價3700元

從入手之後就持續使用的自律循環液，是IPSA乳液系列的旗艦款，對於抵抗老化效果特別好，大口智惠美特別喜歡在睡前使用。

＃乳霜：sui sourire 乳霜

因為已經先用了乳液，所以在乳霜上會選用比較輕盈的單品，讓肌膚不會感到過於滋潤的負擔，sui sourire更是使用了先進的抗老科技，是最近在日本超紅的品牌。

▲日版王祖賢,大口智惠美,模特兒,蘭蔻,Dr. ERI,QOBE,meeth,IPSA,sui sourire,SANA,保養,抗老。（圖／IG）

＃眼霜：SANA 豆乳美肌緊緻潤澤眼霜，20g、售價390元

大口智惠美在唐吉訶德入手的眼霜，雖然價格很實惠，但因為口碑很好，在日本也很受到歡迎。

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關鍵字：

日版王祖賢, 大口智惠美, 模特兒, 蘭蔻, Dr. ERI, QOBE, meeth, IPSA, sui sourire, SANA, 保養, 抗老

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