傻子與白痴全團最會穿是他！全員演繹GroundY前衛造型帥翻

記者王則絲／台北報導

Yohji Yamamoto（山本耀司）旗下入門品牌GroundY即將於2月14日情人節當天、在微風信義正式登台，今（9日）邀請到新銳人氣樂團傻子與白痴出席開幕記者會，團員們駕馭起GroundY特殊剪裁的服裝相當前衛帥氣，問及全團私下最會穿的是誰？主唱蔡維澤立刻搶下這個頭銜：「我覺得是我！」團員們也附和：「他是我們的品味教官兼健身教練。」

▲傻子與白痴出席GroundY登台開幕記者會。（圖／品牌提供）



傻子與白痴成團於2015年，近年以《5:10a.m.》、《你終究不愛這世界》等歌曲打響知名度，近期與娃娃魏如萱合作新曲《After After Party》也獲得不錯反應；今活動上他們透露跟娃娃合作學習到很多經驗，過程中不乏摩擦，蔡維澤還自爆錄音時曾被娃娃罵，另外，關於未來其他合作的對象他們賣了個關子：「我們已經有跟天后級的女明星合作，但還是秘密。」

▲傻子與白痴演繹GroundY 2023春夏新裝。（圖／品牌提供）



傻子與白痴今全團擔綱演繹GroundY 2023春季新裝，結合本季印花以及品牌招牌的黑色風格，其中上寬下窄的「氣球褲」為GroundY的經典設計單品之一，訪問中問及全團誰私下最會穿搭？蔡維澤馬上搶下頭銜：「我覺得是我！平日喜歡把自己打扮得酷酷的。」同時他也十分注重身材管理，擁有一身精實腹肌，團員們附和：「他（蔡維澤）是我們所有人的品味教官兼健身教練，他還會管我們吃什麼、有沒有運動。」

▲GroundY 2023春夏系列。（圖／品牌提供）



GroundY為Yohji Yamamoto（山本耀司）旗下品牌，誕生於2014年，被稱之為Yohji Yamamoto的入門品牌，同樣以黑、白色為主基調，延伸融入多變的印花，並且在每一季都會與藝術家、藝人或是時下當紅的動漫聯名，製造話題。2023年春夏GroundY以「百花繚亂」為題，各式滿版的印花在一片黑色中成為亮點。