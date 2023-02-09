法國女孩春夏穿搭關鍵字！　Maje、SANDRO針織與混搭風必學

記者鮑璿安／台北報導

想知道法國女孩穿搭的全新趨勢，不如參考輕奢品牌Maje、SANDRO 2023春夏系列單品，本季帶領大家重回到千禧世代，掀起一股鮮明印花圖騰、鉤織元素風潮，沒有標準的搭配方式，憑藉混搭也可以展現青春活力。

▲Maje混搭特色。（圖／品牌提供）

Maje回歸到千禧世代，帶來低腰褲、 短上衣、拉鏈外套等復古單品，以邁阿密為靈感的棕櫚樹印花，裝點出藝術與街頭的氣息。透過剪裁彰顯女性線條，像是皮衣搭配透視紗裙展現剛柔並濟的效果；襯衫與百褶長裙交織，鮮明混搭成為一大特質，不妨換上厚底莫卡辛鞋，又或搶眼亮麗的粉紅色高跟鞋，在經典穿著中注入新意。

▲SANDRO 2023春夏系列鉤織元素是重點。（圖／品牌提供）

SANDRO設計靈感汲取自都會嬉皮，鉤織服飾成為主打設計，可化作背心、兩截式單品，添上亮麗色彩或繡上閃石，搭配銀箔長褲或印花寬版牛仔褲等褲款，以色彩奪目的套裝取代性感連身裙已成必然流行趨勢。男裝也散發出濃郁的「海島休閒風」，在大地色系中展開大面積的方塊印花，或是點綴上古文明雕塑圖騰注入辨識度，賦予棉麻涼感材質，才是春夏時節的最佳解答。

▲SANDRO男裝走海島風。（圖／品牌提供）