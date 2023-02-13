藝術家打造5米「治癒系米奇」降臨遠百A13！加碼展出熊抱哥、三眼怪巨Ｑ雕塑

記者王則絲／台北報導

日本藝術家小泉悟（Satoru Koizumi）被譽為「下一位奈良美智」，以穿著動物服的孩子形象為代表作品，在亞洲國家頗具知名度。這回小泉悟與藝術空間Artelli合作，於台北遠百信義A13開設快閃台灣站，全球首發展出迪士尼米奇雕塑系列，並打造5米高的巨型「治癒系米奇」藝術裝置，成為限時打卡點。

▲遠百信義A13設置小泉悟作品巨型氣球裝置。（圖／品牌提供）



藝術家小泉悟1983年生於宮崎縣，畢業於沖繩縣立藝術大學造型藝術研究所，最著名的作品為一系列身穿著動物裝的孩子木雕作品，包括獅子、長頸鹿、羚羊、熊貓⋯⋯等外型都頗受歡迎，但在童趣可愛的外表下，其實小泉悟所描繪的是大家都能有共鳴的「孤獨」情感，利用雕塑孩子空洞的眼神來傳遞、撫慰人心。

▲小泉悟以八位迪士尼與皮克斯經典角色為靈感創作的木雕藝術品。（圖／品牌提供）



藝術空間Artelli繼去年於澳門展看後，今年首度來台並舉辦《小泉悟快閃台灣站-迪士尼米奇系列全球首發》展出，小泉悟以八位迪士尼與皮克斯經典角色為靈感創作的木雕藝術品，以及親筆繪畫的真跡手稿，造型包括三眼怪、熊抱哥、跳跳虎、小豬、䓫䓫與蒂蒂⋯⋯全都超可愛，其中蹲姿的米奇為台灣限定。

▲小泉悟的木雕藝術品，蹲姿米奇為台灣限定。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



Artelli這回來台辦展，在遠百信義A13外設置了5米高的藝術裝置，讓小泉悟筆下米奇裝扮的孩子以巨型的姿態降臨信義區，展間門口亦放置了1.5米高的熊抱哥造型木雕，成為新的打卡點。

▲Artelli舉辦小泉悟快閃展間門口。（圖／品牌提供）

▲現場販售抱枕、擴香盤等周邊。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）