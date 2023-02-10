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網紅彩妝師Goss大叔教「MSBB底妝法」　0技巧也能打造天生好肌膚

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▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲彩妝師分享簡單好上手的底妝法，能打造猶如天生的好肌膚。（圖／IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

人人都想有好肌膚，但不是每個人都天生麗質，只能靠後天的底妝來修飾，想畫出無瑕美肌但又怕妝感厚重、有粉感？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss，近日就分享一套私房的「MSBB底妝法」，不僅讓打造出完美無瑕的肌膚，看起來又像什麼都沒有塗，雖然上妝方式很奇特，但能很快速就完成，喜歡自然妝感的人快來學！

Goss大叔說這招「MSBB（My Skin But Better）底妝法」連很多化妝師都不知道，上妝的技巧很簡單，而且不需要使用很多種類的化妝工具。只要跟著以下6個步驟就能打造自然感十足又美麗的好肌膚，甚至還有好氣色。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：在手心取適量化妝水和潤膚乳

首先在掌心倒一點化妝水，接著取適量乳液和手心的化妝水放在一起。選擇平時愛用的化妝水和潤膚乳即可，但注意不要使用矽靈含量很高的保養品，可能會影響後續的底妝，也不能使用酒精含量高的產品，因為會使肌膚變得乾燥。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：將粉底液與保養品混合

在手心擠1～2泵的粉底液，再將粉底、化妝水、潤膚乳在手心一起混合，均勻揉開。Goss大叔表示，雖然這樣有些人會覺得看起來「一團亂」，但這樣可以幫助在上妝之前，粉底和護膚品融合地更好，能讓後續妝感更自然。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 3：用手心將粉底按壓進皮膚

用掌心把與保養品混合好的粉底拍上臉並壓進皮膚裡，就像在做保養一樣，把「保養品與粉底的混合物」當成精華乳，用掌心拍上臉並按壓進皮膚裡。

Goss大叔也補充，當保養品和粉底全部混在一起，不用擔心它們會分離，相反地，會擁有絕佳的服貼度，但使用這個方法時，建議選擇持妝能力強或是有成膜劑的粉底液。

用這個方法上底妝，可以讓肌膚保持透氣輕薄的狀態，而且基本上不會影響到粉底液的持妝效果，還能打造出猶如天生肌膚的效果，表面看起來是啞光的，但又不會乾燥卡粉，就算是乾性肌也沒問題。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 4：需要遮瑕就再按壓少量粉底

上完全臉底妝後，還需要遮瑕之處，只需要再用一些粉底液，用手指按壓在有瑕疵的局部。但要注意，用量越少越好，千萬不要用太多，不然就會破壞「MSBB」的妝感。

Goss大叔更提醒，在用這個方法上妝時，千萬不要隨便拍打幾下就結束，要用手指不停地拍打，直到粉底和皮膚完全融合。若是手邊有美妝蛋的話，這一步也可以直接用美妝蛋代替。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 5：用粉底液混合腮紅打造好氣色

上腮紅容易失手的人，或是擔心腮紅用量太多容易變成「猴子屁股」，可以使用這個小妙招：將腮紅和粉底液混在一起，再用指尖點壓在臉頰上並拍開，就能打造猶如肌膚天生自帶的好氣色。但要注意，只需要混合少量粉底液就好，也別忘記在鼻子上和臉上可能出現自然紅潤的地方，像是太陽穴等處，加上腮紅，這樣看起來會更有氣色。

▲▼網紅彩妝師教「MSBB」底妝法。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 6：用少量蜜粉在T字部位定妝

最後，別忘了要進行定妝。只在臉上最容易出油的地方，像是T字部位，用蜜粉輕輕地掃一掃，就能完成「MSBB」底妝。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 底妝, 粉底, MSBB, 秘訣, 技巧, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

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