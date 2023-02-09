送禮入門款！「情人節限定唇膏」盤點，直接攻佔她的心

記者曾怡嘉／綜合報導

西洋情人節即將到來，若對禮物還沒想法，不妨就送上代表親吻的唇膏給對方吧！不少品牌因應情人節推出各式限定絕美包裝，更有品牌凡購買禮盒就加碼送花束，讓你送禮送到心坎裡。

▲La bouche rouge 花都邂逅2023限定禮盒-甜粉曖昧，2,650元。

La bouche rouge推出的花都邂逅情人節限定禮盒，一個專屬兩人之間的縮寫字母，鐫印在精品級的粉色訂製皮革套；一個得以紀念的唇色，出自經典法式限量色款，完美融合了奢華與永續，象徵永不褪色的愛戀。

▲品牌與朵常花店合作，即日起至2023年3月14日，凡至1010 Apothecary指定店櫃購買花都邂逅 2023限定禮盒，即可獲得限量索拉花花束一束。

品牌推出3款情人節法式限定色選，讓人宛如置身浪漫的花都巴黎，透過紅唇呈現經典的戀愛樣貌，是今年情人節的珍藏首選。

▲Sisley 植物絲絨持久唇膏，3色，各1,700元。

Sisley植物絲絨持久唇膏推出3款絕美新色，以限定金色紅色斑馬紋作為情人節限定包裝。唇膏運用獨家初吻溶心轉化技術，以植物精華油為基底，搭配頂級保養成分，展現細膩質感的視覺效果，同時蘊含極純淨色彩因子，使色彩得以飽和持久顯色。

▲Estee Lauder 邱比特迷你五色唇彩組，2,000元。

雅詩蘭黛於今年情人節推出限量邱比特迷你五色唇彩組，精美漆光外殼與輕巧設計方便外出攜帶。優雅紅棕色、性感正紅色、俏皮橙桃色等一應俱全，絕對都是直男秒懂的浪漫百搭色選。

五支唇膏分別以Cherry kiss、Rose Kiss、Peach Kiss、Unexpected Kiss、Blissful Kiss為名，甜美粉嫩外盒更是愛心連環發射，承載著滿滿情意。