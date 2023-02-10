好的底妝決定妝容精緻度！2023 最新「5款底妝」推薦

記者曾怡嘉／綜合報導

底妝的精緻度，決定整個妝容的好壞，底妝單品的挑選尤其重要，從妝前乳、粉底、蜜粉各個步驟缺一不可，盤點2023底妝話題新作，讓人看了就好想買來試試看！

▲嬌蘭 24K純金保濕持妝凝露，35ml，3,000元。

嬌蘭24K純金保濕持妝凝露全新升級！除延續添加經典24K金外，更蘊含高達99%青春煥采活膚成分，為肌膚提供24小時保濕；精緻的24K金箔浮於透明凝露中，使肌膚煥發金緻光采，即使還未上粉底，肌膚也顯得更明亮、更有光澤。

▲KAI BEAUTY 肌光透亮妝前乳，30ml，980元。

運用極細緻的粉鑽、藍鑽、紫鑽，三重微妙光澤設計，幫助瞬間修飾肌膚暗沉、蠟黃，完美提亮均勻膚色．輕盈乳液質地能在上妝前為肌膚好好打底，讓底妝更加服貼、持久完美保鮮。

▲SHISEIDO 心機彩粧 水蜜光奶霜氣墊，粉蕊950元、氣墊粉盒400元。

心機彩粧把「牛奶粉底」變為氣墊，推出水蜜光奶霜氣墊，在日本一上市就造成轟動獨特奶霜質地，完美結合高濃縮精華與水潤粉底液，輕拍秒完妝，立即感受宛如奶霜般柔嫩觸感。

▲黛珂 禪 微霧恆采粉底液 30ml，1,800元。

黛珂採用研墨科技，製作出如同經過細細的研墨後的墨水般，均勻、薄透、流暢，有光澤感的全新底妝，粉底液如同墨水般，把表層的光澤感轉化成更加深層的光輝。粉底抹在肌膚上化為薄透薄膜，打造高遮瑕力的持妝感。

▲Kanebo 米蘭絕色蜜粉餅2023，3,350元。

以義大利米蘭當地建築物為靈感設計發想，把精緻工藝細節放入每年米蘭蜜粉的外盒設計，今年以最受歡迎的粉紅系為主要包裝，米蘭蜜粉用代表兔子的粉紅色打造幸福感，並收集珍藏。