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減重不成反變醜！營養師提出「毀容式減肥法」，你中了幾個？

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▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

▲錯誤減肥方式，讓臉部肌膚大小狀況不停。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年後肥肉掛在身上，減重已成為第一要務，但是瘦身要用對方法，營養師朱瑞君提醒，錯誤方式讓你變瘦不成反而傷害健康，這些「毀容式減肥法」，你也中了嗎？

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

#追求快速成效

不少人過度減重，喜歡用類似餓肚子的禁食方式來瘦身，雖然減重速度成效不錯，但也容易因為減重速度過快，容易導致肌膚鬆弛，瘦了卻全身鬆垮垮，肌膚失去彈性的大有人在。

#亂吃減肥藥

若要減重請尋求專業醫師幫忙，千萬別吃來路不明的減肥藥，這些減肥藥可能會傷害腸胃，進一步導致內分泌紊亂，小心減重不成，皮膚和健康都毀了。

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

#不攝取蛋白質

減重少吃沒錯，但也要吃對東西，減重更要攝取足夠蛋白質，若是長時間蛋白質攝取不足，會導致脫髮、水腫等問題，讓你越來越醜。

#不攝取碳水

很多人減肥都會禁澱粉，但營養師提醒，長時間不攝取碳水會無法提供身體能量，除了會降低肌肉量外，還會導致臉部發黃的狀況。

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

#只吃蔬菜水果

吃蔬果雖然健康，但是蔬果所含的營養其實並不全面，長期吃蔬果會讓身體缺乏營養，使得肌膚變得乾燥蠟黃。

#不做重量訓練

要瘦就要動，只從飲食著手，減重只做對一半，若要擁有緊緻有型的好身材，飲食控制可搭配重訓，更有塑身的效果。

關鍵字：

減肥, 錯誤減肥, 毀容式減肥, 營養師

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