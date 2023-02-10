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營養師讚高麗菜是「減醣好物」，提醒「2類人」別多吃

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▲▼營養師讚高麗菜是「減醣好物」。（圖／Unsplash）

▲高麗菜口感香甜。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人都愛吃高麗菜，它更是火鍋的最佳良伴，放入鍋中燙一下口感鮮甜，讓人一口接一口，營養師夏子雯分享，高麗菜其實營養超豐富，相當適合減醣飲食，更能幫助維持血糖值，雖說如此，她也提醒2種人不適合吃高麗菜，一起來了解。

#適合減醣飲食

現代人減重的蔬菜好選擇，高麗菜每100公克的熱量約23大卡，口感香甜，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數蔬菜，適量食用可以幫助穩定血糖值。

▲▼營養師讚高麗菜是「減醣好物」 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜是火鍋中不可或缺的蔬菜。

#含維生素U

營養師夏子雯解釋，維生素U是一種抗潰瘍因子，可以促進黏蛋白分泌，能夠加速傷口癒合、消補黏膜，能幫助緩解胃部不適感。

#適量的膳食纖維

高麗菜每100公克含有1.1公克的膳食纖維，膳食纖維可以促進腸胃蠕動，對於預防便祕很有助益，胃不好的人需適量食用較好。

#強大的植化素

高麗菜含有蘿蔔硫素等植化素，且具有不錯的抗氧力，有助於抑制癌症細胞的生長。

▲▼營養師讚高麗菜是「減醣好物」。（圖/翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

不過營養師最後也提醒，雖說高麗菜對健康好處多多，但有「2種人」不能多吃。像是甲狀腺功能低下、胃脹氣者，前者是因為高麗菜會抑制甲狀腺吸收碘，後則者因高麗菜中的寡醣類，進入腸道不容易被吸收，需要特別注意攝取量的問題。

關鍵字：

高麗菜, 營養價值

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