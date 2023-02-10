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G-SHOCK經典方錶縮小了　女性獨享當情人禮正好

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲孫盛希戴著G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕錶塗鴉，3,200元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

挑情人節禮物肯定要懂得另一半的時尚風格，喜愛個性穿搭的女性，近期目光應該被CASIO旗下G-SHOCK專為女性打造的G-SHOCK WOMEN錶款吸引了，由台灣代言人孫盛希上陣示範的新款GMD-S5600系列腕錶，承襲經典方型外觀但尺寸縮小，從48.9mm縮小到 45.7mm，厚度也從13.4mm縮減至11.9 mm，戴起來無論比例完美且舒適度大幅提升。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕錶共有4色可供選擇，3,200元。

GMD-S5600系列以G-SHOCK 1983年創立以來的招牌方形5600系列為原型，經過重新設計讓女性也能駕馭，搭配玻璃蒸鍍錶盤搭配光澤鏡面，在光線照射下閃閃發亮，而霧面錶款搭配金屬錶扣與按鈕展現精緻質感，共有白、米灰、黑與深藍4色，具防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swach情人節特別版腕錶 RECIPE FOR LOVE以愛情配方為設計靈感，3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲Swatch RECIPE FOR LOVE 以藍色飾邊的紅白格紋桌巾、野餐墊做為特殊包裝，配有9個錶環。

Swatch情人節特別版腕錶則充滿童趣，以愛情配方為靈感創作RECIPE FOR LOVE腕錶，面盤大大的「HOW TO COOK UP LOVE」字樣傳達愛意，搭配刀叉造型的時、分針，以及隨錶附贈的9個「調味料」錶環，分別是滿滿性感魅力、一小撮魔法、四公升驚喜、一匙感動、一大匙快樂、特大杯調情、兩大份幸運、200克的香吻圖案與字樣，以及一頂主廚帽造型錶環，幽默設計讓情人會心一笑。

►箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路

►風・Luxury／錶面落下櫻花雨　盤點浪漫指數破表的情人錶

關鍵字：

G-SCHOK, Swatch, 情人節

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