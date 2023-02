G-SHOCK經典方錶縮小了　女性獨享當情人禮正好

▲孫盛希戴著G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕錶塗鴉,3,200元。(圖/G-SHOCK提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

挑情人節禮物肯定要懂得另一半的時尚風格,喜愛個性穿搭的女性,近期目光應該被CASIO旗下G-SHOCK專為女性打造的G-SHOCK WOMEN錶款吸引了,由台灣代言人孫盛希上陣示範的新款GMD-S5600系列腕錶,承襲經典方型外觀但尺寸縮小,從48.9mm縮小到 45.7mm,厚度也從13.4mm縮減至11.9 mm,戴起來無論比例完美且舒適度大幅提升。

▲G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕錶共有4色可供選擇,3,200元。

GMD-S5600系列以G-SHOCK 1983年創立以來的招牌方形5600系列為原型,經過重新設計讓女性也能駕馭,搭配玻璃蒸鍍錶盤搭配光澤鏡面,在光線照射下閃閃發亮,而霧面錶款搭配金屬錶扣與按鈕展現精緻質感,共有白、米灰、黑與深藍4色,具防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明,多元鬧鈴、碼錶功能。

▲Swach情人節特別版腕錶 RECIPE FOR LOVE以愛情配方為設計靈感,3,300元。(圖/Swatch提供,以下同)



▲Swatch RECIPE FOR LOVE 以藍色飾邊的紅白格紋桌巾、野餐墊做為特殊包裝,配有9個錶環。



Swatch情人節特別版腕錶則充滿童趣,以愛情配方為靈感創作RECIPE FOR LOVE腕錶,面盤大大的「HOW TO COOK UP LOVE」字樣傳達愛意,搭配刀叉造型的時、分針,以及隨錶附贈的9個「調味料」錶環,分別是滿滿性感魅力、一小撮魔法、四公升驚喜、一匙感動、一大匙快樂、特大杯調情、兩大份幸運、200克的香吻圖案與字樣,以及一頂主廚帽造型錶環,幽默設計讓情人會心一笑。