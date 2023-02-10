Paul Smith快閃咖啡廳在士林！聯名「彩色條紋」拿鐵、千層必點

記者鮑璿安／台北報導

Paul Smith把最經典的彩條元素搬來台北士林了，攜手台北VERSE baR開設彩條咖啡跨界合作，空間蔓延著各種彩虹線條，這一巧思更延續到聯名餐點上，拿鐵與千層蛋糕成為最時髦的美食，用色彩點亮台北。

▲Paul Smith X VERSE baR Stripe Café ，即日起至3月5日前於台北表演藝術中心1樓登場。（圖／品牌提供）

Paul Smith與VERSE baR的空間設計靈感源於歐美書報攤，以媒體編輯的角度輸出餐飲策劃，打造自由隨興的文化交流集散地。而品牌標誌性元素也融匯於此，彩色條紋化作雨棚，加上LOGO霓虹燈為夜晚帶來一絲活力，咖啡廳完美打造成藝術場所。此外，Paul Smith X VERSE baR聯名餐點組合，包括拿鐵與千層蛋糕，飲品拉花以及蛋糕的紋理中皆可見到色彩的點綴，一起將Paul Smith的設計精華吃下肚。

▲首爾首間旗艦店PALAZZO FENDI SEOUL。（圖／品牌提供）

FENDI則是帶來首爾首間旗艦店PALAZZO FENDI SEOUL，佔地逾715平方米，網羅男女裝成衣及皮草、鞋履、配飾、皮具及家品，由FENDI建築部設計，將奢華與極簡匯集一體，並展示當代設計藝術包括出自義大利設計師Roberto Sironi手筆的訂製古銅及古銅色玻璃陳列枱，以及牆上由長駐紐約的藝術家Fernando Mastrangelo設計的鏡面藝術品。

