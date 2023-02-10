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極簡女王「Phoebe Philo」重磅回歸　宣布同名品牌9月問世

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

自從2017年「極簡女王」Phoebe Philo宣布離開CELINE之後，各種關於她入主其他品牌的傳言甚囂塵上，在2021年7月，她突然宣布將在LVMH集團的支持之下將會開設自己的同名品牌，當時造成時尚圈一陣轟動，但又無消無息，消失了一年半後，就在昨日（2／9），IG無預警出現一個名為「phoebephilo」的帳號，向時尚圈投下一枚超級震撼彈：「Phoebe Philo的個人品牌將於9月在品牌官網發布最新系列，7月就能註冊以收到最新的訊息。」

▲Phoebe Philo。（圖／翻攝自IG）

▲ 「極簡女王」Phoebe Philo宣布同名品牌將於9月登場。（圖／翻攝自IG@phoebephilo）

在漫漫無期的等待之中，時尚圈總算是盼到Phoebe Philo回歸的日子，她即將再次用她雋永、典雅而且極富女性主義的慢時尚坐回「最懂女人設計師」的寶座，而在此之前，她擔任各品牌創意總監的時期，都成功帶領品牌迎向自己的高峰，從Chloé少女、鄉村的輕盈浪漫，到CELINE成熟、沉穩的都會幹練，她都能輕鬆掌握。所以到9月最新系列發佈前，《ET FASHION》不只要提醒妳管好自己的錢包，更要帶妳好好認識這個傳奇設計師的風采。

Chloé

自從2001年Stella McCartney離開之後，Phoebe Philo接任Chloé的創意總監，大家都在想看看這個女孩的本事，她的表現也從未讓人失望，延續了品牌基因中的波西米亞風，卻將繁瑣複雜的圖騰變成簡潔明亮的大色塊，同時讓她在CELINE聲名大噪，一舉成為「慢時尚」第一把交椅的剪裁功力也在這個時期初見雛形。

配件做為她不可或缺的設計風格之一，在秀上也開始有自己的一席之地，更推出了造型可人、甜美的「Paddington bag」，也在品牌中留下至今仍不時出現的王牌版型洋裝「Babydoll Dress」。

 ▲Phoebe Philo在Chloe時期將少女青春稚嫩的氣息表露無遺，打造出法國少女無限活力的形象。（圖／翻攝自Chloe、Celine官網）

▲Phoebe Philo在Chloé時期將青春稚嫩的氣息表露無遺，用「Paddington bag」形塑出少女無限活力的形象。（圖／翻攝自Chloé官網）

▲Phoebe Philo更利用蕾絲、薄紗、低腰褲等等的元素打造出優雅清新的巴黎式Y2K。（圖／翻攝自Chloe、Celine官網）

▲Phoebe Philo利用蕾絲、薄紗、低腰褲等等品牌經典符碼、元素打造出優雅清新的巴黎式Y2K。（圖／翻攝自Chloé官網）

▲在2006年春夏的形象照，更是找到了超級名模克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）進行拍攝。（圖／翻攝自Chloé官網）

▲在2006年春夏的形象照，更是找到了超級名模克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）進行拍攝。（圖／翻攝自Chloé官網）

CELINE

Phoebe Philo的CELINE更是無可挑剔，永遠像一注清新的活水，在百花齊放、目不暇給的時裝周之中，用雋永細膩的單品為每個觀眾提供一個乾淨簡約的秀場，也像是一個逗號，比起惹眼吸睛的秀款，她手下的品牌總是用四平八穩、充滿巧思的設計，讓人在欣賞時能夠好好的休息，同時也注意實用性，使美不只在伸展台上，而是能夠成為日常的一部分，用優雅、幹練打造都市女人的形象。

她更是培養出Daniel Lee、Peter Do、Yuni Ahn等一眾優秀的設計師，即使在她2017年離開Céline，隨後神隱5年，但她的美學與理念仍在深深影響著時尚圈。

Phoebe Philo在Céline的10年被視為最精華、璀璨的時期，利用簡約的實用主義樹立品牌幹練的都會女子形象（圖／翻攝自Céline官網）

▲Phoebe Philo在CELINE的10年被視為最精華、璀璨的時期，利用簡約的實用主義樹立品牌幹練的都會女子形象（圖／翻攝自CELINE官網）

▲2018的春夏的最後一季更是被稱為Phoebe Philo的最高傑作，秀上的單品至今已是一眾收藏家心中的夢幻逸品。（圖／翻攝自Celine官網）

▲2018年春夏的最後一季被稱為Phoebe Philo的最高傑作，秀上的單品至今已是一眾收藏家心中的夢幻逸品。（圖／翻攝自CELINE官網）

▲Phoebe Philo擔任品牌創意總監的時候不停挖掘女性知性、優雅的形象，2015的形象照更邀請到知名女權作家Joan Didion。（圖／翻攝官網）

▲CELINE在Phoebe Philo擔任品牌創意總監時期，不停挖掘女性知性、優雅的形象，2015年找來知名女權作家Joan Didion拍攝形象照。（圖／翻攝自CELINE官網）

關鍵字：

Chloé, CELINE, Phoebe Philo

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