緊實腰線太重要！　Jisoo、三吉彩花露肚裝比辣

▲Jisoo穿Alexander McQueen兩截式褲裝搭配卡地亞Beautés Du Monde系列祖母綠鑽石珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

過去女明星出席珠寶活動，總是典雅禮服上身搭高級珠寶，但隨著Y2K風潮席捲時尚圈，穿著露肚裝配上華麗珠寶毫無違和感。南韓夯團BLACKPINK成員Jisoo出席卡地亞（Cartier）泰國活動即小露纖腰，而日本女星三吉彩花露更大，在Tiffany & Co.日本Lock系列快閃店活動上，大方展現健身有成的緊實腰線。

▲Jisoo出席卡地亞於泰國舉辦的高級珠寶活動。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

行程滿檔的Jisoo，近日以卡地亞大使身分快閃泰國，為品牌在曼谷舉辦的Beautés Du Monde高級珠寶展造勢，她身穿凱特王妃愛牌英國設計師品牌Alexander McQueen黑色荷葉邊兩截式的褲裝，搭配卡地亞鑲嵌鑽石與祖母綠的項鍊與耳環，瀟灑又不失女人味。

▲三吉彩花穿黑色露肚裝搭配Tiffany近期主打的Lock系列珠寶，展現帥氣風格。（圖／翻攝Tiffany臉書）

而在Netflix日劇《今際之國的闖關者》表現亮眼的三吉彩花，則以黑色小可愛配上西裝外套褲裝，大秀迷人腰際曲線，搭配Tiffany近期強打的Lock系列珠寶出席品牌快閃店開幕活動，帥氣風格贏得不少目光；同劇飾演比基尼辣妹「水雞光」的女星朝比奈彩也人氣翻漲，相偕出席Tiffany活動，她開「中門」微露性感襯上個性珠寶，迷人極了。

▲朝比奈彩微露性感，秀Tiffany Lock手環。（圖／翻攝Tiffany臉書）