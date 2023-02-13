fb ig video ETtoday search mobile

《黑暗》林智妍包包每一咖都大有來頭　LADY DIOR、Valentino絕美必收

>

文／美人圈

Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》中，林智妍因完美詮釋反派朴涎鎮一角而翻紅！在劇中飾演千金出身的朴涎鎮，從小就擁有很好的資源，長大後更成為豪門夫人及氣象主播，除了出眾的打扮外，配戴的包款也大有來頭！以下帶來《黑暗榮耀》朴涎鎮包款盤點， LADY DIOR、Valentino都絕美必收。

《黑暗榮耀》朴涎鎮包款

1：VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD SPIKE

在第五集中，林智妍參加校友頒獎典禮時穿著一件優雅的白色粗花呢夾克和鑲有珍珠的裙子。身上背著的是VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD SPIKE鏈條斜挎包，採用柔軟的納帕小羊皮製成，絎縫結構凸顯出菱形圖案，並飾有品牌善用的小鉚釘設計，背起來是滿滿女人味，卻不失氣勢感！

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

▲VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD SPIKE，約NT$71,634。（圖／Netflix《黑暗榮耀》、VALENTINO）

2：DIOR 大碼 LADY DIOR 手袋

LADY DIOR是許多女孩心中必入的夢幻逸品！而在《黑暗榮耀》第一季結尾中，朴涎鎮手提的就是這咖大碼的LADY DIOR手袋，以黑色羊皮縫紋理搭配藤格紋縫線，遠遠看去也很吸睛！上頭還掛有金屬「D.I.O.R.」吊飾，滿滿的奢華感，加上超大容量空間，時髦實用兼具，難怪成為品牌長青熱賣款！

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

▲DIOR 大碼 LADY DIOR 手袋，NT$195,000。（圖／截圖自Netflix《黑暗榮耀》、DIOR）

3：CHANEL TOP HANDLE FLAP BAG

Chanel口蓋包不論擁有幾咖，都會被每季推出的新品給燒到！這款口蓋包來自2017 Cruise系列，在經典款中融合古巴的標誌元素，除了包包本身的天空藍色系，還將背帶中的黑色皮革替換成洋溢著古巴風情的繽紛彩色。另外在雙C logo開扣上，也纏繞上交織的條紋，充滿玩味感，絕對值得收藏！

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

▲CHANEL TOP HANDLE FLAP BAG，約NT$97,200。（圖／截圖自Netflix《黑暗榮耀》、CHANEL）

4：TOM FORD MEDIUM NATALIA BAG

TOM FORD Medium Natalia Bag以超大號旋鎖扣為特色，每一季都經過重新設計。朴涎鎮身上的這咖是黑色皮革搭配銀色五金，時髦度與前衛感都大幅度提升！大小也很剛好，可以裝載日常必需用品，無論是浪漫約會、節日聚會都時髦得體，背上它絕對成為全場焦點。

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

▲TOMFORD MEDIUM NATALIA BAG，約NT$90,875。（圖／截圖自Netflix《黑暗榮耀》、TOMFORD）

5：GIVENCHY MEDIUM 4G QUILTED PTAIN BAG

Givency這款黑色拋光小羊皮絎縫單肩包質感爆棚！包身整體設計中性簡約，並透過皮革上絎縫線製造出立體感，再搭配上Givency鎖扣，呈現出時髦俐落的個性韻味。最棒的是各種風格都百搭好駕馭！不論是女孩甜美的小禮服、女人知性的正裝，還是帥氣男孩風，都能靠Givency拋光小羊皮包提升穿搭質感。

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

▲GIVENCHY MEDIUM 4G QUILTED PTAIN BAG，約NT$68,700。（圖／截圖自Netflix《黑暗榮耀》、GIVENCHY）

延伸閱讀

《黑暗榮耀》林智妍10套名媛穿搭！婚紗、睡衣和《財閥家》大嫂同品牌，這套意外平價！

《黑暗榮耀》女演員們穿搭範本！宋慧喬、林智妍時髦又顯瘦，辛叡恩甜美好感穿搭必學

《黑暗榮耀》角色秘密！宋慧喬為戲瘦身有原因，金編認證「如炡&同珢」是她筆下最酷CP

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 黑暗榮耀, 朴涎鎮, 林智妍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

懶癌晚期的三大星座！TOP 1簡直就是「極致懶人」連躺著呼吸都覺得麻煩

懶癌晚期的三大星座！TOP 1簡直就是「極致懶人」連躺著呼吸都覺得麻煩

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

專櫃成分添加！開架必買CP值超高的「寶藏保養品」300元有找簡直太佛系 《黑暗》林智妍包包每一咖都大有來頭　LADY DIOR、Valentino絕美必收 張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋 6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶！玩過的人都大讚：神準 專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主 倪妮穿「3D打印胸甲」根本時尚天花板！　極致貼膚裝火辣升級 8款精品「粉色皮夾」一秒抓住少女心　GUCCI、DIOR還可以當小包背

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面