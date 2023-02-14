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皮衣外套可甜可酷！6種穿搭公式很有造型感　秒變時髦精

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文／美人圈

提到秋冬穿搭必備，絕對少不了皮衣外套！帥氣的皮衣一直是歐美、韓國街拍中出鏡率最高的時尚單品，不退流行和西裝外套一樣很容易搭配，隨意穿搭就很有造型感，即便是穿著休閒，只要披上皮革外套就會變身時髦精！以下帶來皮衣外套穿搭公式，跟著穿搭絕對不出錯。

皮衣外套穿搭：

短袖皮衣ｘ白T

趙露思一直給人清新、甜美的印象，平日裡的穿搭色系也大多是低飽和、亮麗的色系，近期的Plog裡穿上短袖皮衣外套的模樣，讓粉絲大讚：「無論什麼風格都好適合！」短袖款式除了可以單穿，襯衫式的設計也可以當作是外套，內搭上簡單的白T就非常有造型感囉！

▲皮衣穿搭 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙露思。（圖／微博@趙露思）

短款皮衣ｘ落地褲

個子比較矮小的人，絕對要記得避開長度剛好及膝的大衣！長度在及膝位置的大衣很容易視覺上切斷身材，短款設計絕對是小個女孩的絕佳選擇，除了選外套選擇短款版型，內搭的衣服也可以同樣選擇露出腰部的設計，再搭配上高腰的落地褲，就可以呈現出胸以下都是腿的視覺效果！

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

▲短款設計絕對是小個女孩的絕佳選擇。（圖／IG@sofiamcoelho，下同）

除此之外，大家也可以將衣服紮進褲子，露出褲頭再繫上皮帶，也同樣擁有拉高腰線的作用唷！

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

▲短款設計露出皮帶，有拉高腰線的作用。（圖／IG@IG@trendyapparel_official）

飛行員夾克款式ｘ短裙

飛行員夾克十分推薦大家入手，廓形剪裁更有設計感，大一碼的穿衣風格自帶潮流，帥氣的同時更多一份舒適自在感，完全不用擔心皮衣的束縛感，下身穿上短裙搭配黑絲襪，個性之餘又有點小性感。

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

因應Y2K風潮，百褶裙穿搭又重新回歸！簡單外罩上一件皮衣外套整體又甜又酷，不過記得掌握好「不超過四個顏色」原則，這樣既可以增加視覺豐富度，又不會讓人眼花撩亂！

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

飛行員夾克款式ｘ長裙

夾克式皮外套上身簡潔利落，對身高也完全沒有要求、小個子上身超顯腿長，且是歷久不衰的老經典。下身搭配上長版的牛仔裙，休閒卻又給人相當時髦的氣息。若是小個子女孩，可以挑選開岔設計，除了可以拉長比例，走路時若隱若現的露出纖細的腳踝，超顯瘦，再搭配上厚底鞋，簡單卻好看。

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

運動衫也是今年必備的單品，穿上長裙後好像顯得太過慵懶？穿上皮外套後，就能將日常倒垃圾穿搭變成街拍潮衣，想要讓配備更齊全也別忘記墨鏡、包包唷！

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

▲皮外套加長裙。（圖／IG@barbarakristoffersen）

長款皮衣ｘ一件式上衣

修身版型基礎大方，分分鐘展現身材優勢，上身拉風，是超模小姐姐標配！不過若是小個女孩，搭配上也有幾個重點要注意，建議選擇不超過膝蓋以下的長度，否則會壓低身高、更顯矮小，另外盡量露出肌膚，選擇一件式上衣或是短褲、裙，再穿上長靴，一套出街超吸睛。

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

西裝外套款式ｘ疊穿

西裝外套是許多女孩們喜愛的穿搭單品，與皮革材質結合就是完美的秋冬穿搭！剛剛好遮住屁股的款式，是疊穿的首選，簡單搭配上毛衣，或是以白T再加上西裝背心進行多層次穿搭，下身再搭配上套組的短裙，一整套下來都相當時尚！

「皮衣外套穿搭」圖鑑！趙露思短袖皮外又甜又酷，這樣穿搭小個女孩也能穿出個性感

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 皮衣, 穿搭

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