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痘痘一直長好煩！皮膚科醫師：手機、髮品都是致命關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

很多人都有肌膚長痘痘的困擾或是有很多細小的粉刺，但你知道到底哪些原因會讓肌膚出現問題狀況嗎？皮膚科醫師莊盈彥就盤點4個肌膚容易長痘痘的萬惡之源，連手機跟護髮產品都是關鍵，要特別注意了。

▲痘痘,護髮,保養,。（圖／pexels）

＃手機最髒

很多人都沒有意識到每天使用的手機其實是最髒的東西，雙手每天都在滑，同時又摸了其他東西，手機無疑是細菌的溫床，加上又貼著臉講電話，那臉上當然也會有細菌攻佔，因此很容易就會導致痘痘問題，建議定時擦拭消毒，讓手機乾淨。

▲痘痘,護髮,保養,。（圖／pexels）

＃護髮產品要慎選

很多女生都會有額頭痘、背後痘的問題，很有可能是因為護髮乳或是髮油太過滋潤的關係，當然使用在髮絲上沒事，但接觸到肌膚就會導致毛孔阻塞，然後出現痘痘的狀況，建議可以盡量避免接觸或是替換不適合的產品。

▲痘痘,護髮,保養,。（圖／pexels）

＃很油的化妝品

在選擇化妝品的時候，應該按照肌膚狀況跟天氣型態做選擇，而不是每天都用一樣的東西，像是有些過度滋潤的單品，可能就不適合每一個人，很容易導致痘痘問題或是讓原本就出狀況的肌膚更嚴重。

▲痘痘,護髮,保養,。（圖／pexels）

＃穿著的衣服

除了衣服的材料建議選擇透氣排汗的單品之外，很多人常常一件穿很多天，看似沒有出汗，其實衣服上面仍存在空氣中的髒污跟皮脂，建議穿過就換掉，如果是運動也盡量在大量出汗之後換掉衣服，隨時保持乾淨整潔。

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關鍵字：

痘痘, 護髮, 保養

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