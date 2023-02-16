超仙「白色精品包」！CELINE全新款、FENDI小水桶忍不住想收一咖

文／美人圈

黑色系包款固然百搭，但如雪一樣潔白的包款，不僅能提升穿搭層次，也讓人一眼就被吸引！日前不少精品大牌紛紛推出「白色精品包」，DIOR全新Lady 95.22手袋迪麗熱巴、Jisoo都在搶著揹，這款更是CP值超標，只需一萬初就可以輕鬆入手！

2023白色精品包推薦

1：DIOR 95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包

迪麗熱巴在個人微博上曬出的全新包款，就是這咖Lady 95.22 手袋！Dior這款Lady95.22手袋在2022-2023秋冬時裝展亮相，品名「95.22」呼應了它的創作年份1995年，以及重生年份2022年。超現代設計、低調的弧形線條，搭配精緻雙皮革手挽，飾以「Dior」吊飾，絕美的設計難怪連女神都忍不住想收一咖！

▲DIOR 95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包，NT$235,000。（圖／微博＠Dear迪麗熱巴、DIOR）

此外，「人間Dior」Jisoo也搶先在IG上曝光黑色Lady 95.22，黑色款更能凸顯出衍縫Piqué Retourné設計，搭配上圓弧形金屬銜接在手袋上，彰顯出高貴又奢華的氣息。

▲Jisoo。（IG@sooyaaa__）

2：CELINE 亮面小牛皮中型CELINE CROQUE手袋

這款CELINE CROQUE的名稱源自CROQUE MONSIEUR，這是一道法國咖啡館中的法國特色美食。造型令人想起製作CROQUE MONSIEUR所用的麵包，相當可愛！採用亮澤小牛皮製作，表面具有高辨識度的釉面效果和纖細線條，襯裡為柔軟的納帕小羊皮。硬結構造型和短肩背設計相結合，搭配上適中的大小，無論是上班、逛街都很適合！

▲CELINE 亮面小牛皮中型CELINE CROQUE手袋，NT$54,000。（圖／CELINE）

3：LOUIS VUITTON LV X YK CAPUCINES BB

這款LV與草間彌生的聯名款讓人一見傾心！手袋本身採用如同雪一般潔白的色系，搭配上草間彌生作品中反覆出現的圓點繽紛色調，並以絲網印花技術點綴於柔軟的Taurillon牛皮，營造出低調別緻的浮雕效果，喜愛收集限量聯名款式的包包控們絕對不能錯過。

▲LOUIS VUITTON LV X YK CAPUCINES BB，NT$256,000。（圖／LOUIS VUITTON）

4：FENDI Mon Tresor 白色FF帆布迷你包款

想要有小型包款的外觀，又同時擁有中型包款的耐裝度？這款FENDI 的Mon Tresor水桶包就很適合你，以雪白色帆布製成，搭配同色系浮凸刺繡FF主題圖案，飾以同色系皮革。除了實用的容量外，還有提供兩條可拆卸式肩帶，一長一短，肩背或斜背都可彰顯出時尚態度！

▲FENDI Mon Tresor 白色FF帆布迷你包款，NT$69,000。（圖／FENDI）

5：YSL SOLFERINO Medium Satchel In Box

YSL不愧是美包製造機！這款SOLFERINO豆腐包不論外型、容量都讓人無可挑剔，簡練的包身採用的是頂級牛皮，不僅手感細緻，皮革還會自帶光澤感，在邊緣處更以縫線設計凸顯，讓立體度更提升，加上YSL仿舊金扣，大氣又優雅，包包容量對於日常通勤、上班都足夠，真的沒有理由不收一咖！

▲YSL SOLFERINO Medium Satchel In Box ，NT$104,400。（圖／YSL）

6：LONGCHAMP ÉPURE 斜背袋

LONGCHAMP這款ÉPURE斜背袋沿用Le Pliage翻蓋設計，流暢的馬鞍廓形讓時髦感大增，俄羅斯皮革上頭還有細緻的Logo，讓這款迷你斜背袋流露出青春又可愛的氣質！小小的包包上身後展現出好比例，非常推薦小個女孩到櫃上試背。

▲LONGCHAMP ÉPURE 斜背袋，NT$11,800。（圖／LONGCHAMP）



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