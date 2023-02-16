fb ig video ETtoday search mobile

超仙「白色精品包」！CELINE全新款、FENDI小水桶忍不住想收一咖

>

文／美人圈

黑色系包款固然百搭，但如雪一樣潔白的包款，不僅能提升穿搭層次，也讓人一眼就被吸引！日前不少精品大牌紛紛推出「白色精品包」，DIOR全新Lady 95.22手袋迪麗熱巴、Jisoo都在搶著揹，這款更是CP值超標，只需一萬初就可以輕鬆入手！

2023白色精品包推薦

1：DIOR 95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包

迪麗熱巴在個人微博上曬出的全新包款，就是這咖Lady 95.22 手袋！Dior這款Lady95.22手袋在2022-2023秋冬時裝展亮相，品名「95.22」呼應了它的創作年份1995年，以及重生年份2022年。超現代設計、低調的弧形線條，搭配精緻雙皮革手挽，飾以「Dior」吊飾，絕美的設計難怪連女神都忍不住想收一咖！

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲DIOR 95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包，NT$235,000。（圖／微博＠Dear迪麗熱巴、DIOR）

此外，「人間Dior」Jisoo也搶先在IG上曝光黑色Lady 95.22，黑色款更能凸顯出衍縫Piqué Retourné設計，搭配上圓弧形金屬銜接在手袋上，彰顯出高貴又奢華的氣息。

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲Jisoo。（IG@sooyaaa__）

2：CELINE 亮面小牛皮中型CELINE CROQUE手袋

這款CELINE CROQUE的名稱源自CROQUE MONSIEUR，這是一道法國咖啡館中的法國特色美食。造型令人想起製作CROQUE MONSIEUR所用的麵包，相當可愛！採用亮澤小牛皮製作，表面具有高辨識度的釉面效果和纖細線條，襯裡為柔軟的納帕小羊皮。硬結構造型和短肩背設計相結合，搭配上適中的大小，無論是上班、逛街都很適合！

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲CELINE 亮面小牛皮中型CELINE CROQUE手袋，NT$54,000。（圖／CELINE）

3：LOUIS VUITTON LV X YK CAPUCINES BB

這款LV與草間彌生的聯名款讓人一見傾心！手袋本身採用如同雪一般潔白的色系，搭配上草間彌生作品中反覆出現的圓點繽紛色調，並以絲網印花技術點綴於柔軟的Taurillon牛皮，營造出低調別緻的浮雕效果，喜愛收集限量聯名款式的包包控們絕對不能錯過。

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲LOUIS VUITTON LV X YK CAPUCINES BB，NT$256,000。（圖／LOUIS VUITTON）

4：FENDI Mon Tresor 白色FF帆布迷你包款

想要有小型包款的外觀，又同時擁有中型包款的耐裝度？這款FENDI 的Mon Tresor水桶包就很適合你，以雪白色帆布製成，搭配同色系浮凸刺繡FF主題圖案，飾以同色系皮革。除了實用的容量外，還有提供兩條可拆卸式肩帶，一長一短，肩背或斜背都可彰顯出時尚態度！

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲FENDI Mon Tresor 白色FF帆布迷你包款，NT$69,000。（圖／FENDI）

5：YSL SOLFERINO Medium Satchel In Box 

YSL不愧是美包製造機！這款SOLFERINO豆腐包不論外型、容量都讓人無可挑剔，簡練的包身採用的是頂級牛皮，不僅手感細緻，皮革還會自帶光澤感，在邊緣處更以縫線設計凸顯，讓立體度更提升，加上YSL仿舊金扣，大氣又優雅，包包容量對於日常通勤、上班都足夠，真的沒有理由不收一咖！

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲YSL SOLFERINO Medium Satchel In Box ，NT$104,400。（圖／YSL）

6：LONGCHAMP ÉPURE 斜背袋

LONGCHAMP這款ÉPURE斜背袋沿用Le Pliage翻蓋設計，流暢的馬鞍廓形讓時髦感大增，俄羅斯皮革上頭還有細緻的Logo，讓這款迷你斜背袋流露出青春又可愛的氣質！小小的包包上身後展現出好比例，非常推薦小個女孩到櫃上試背。

2023「白色精品包」推薦！DIOR 95.22 迪麗熱巴、Jisoo都在揹，這款一萬初就可收

▲LONGCHAMP ÉPURE 斜背袋，NT$11,800。（圖／LONGCHAMP）

延伸閱讀

《黑暗榮耀》林智妍包包盤點！LADY DIOR、Valentino絕美必收，每一咖都大有來頭

2023精品包推薦！20款LV、GUCCI、DIOR包包分預算推薦，經典款全都5萬內有找太勸敗

2023「老花精品包」推薦！CELINE、DIOR吸睛、GUCCI白鹿也在揹，LV這款三萬五內可入手

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, DIOR, LV, CELINE, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

營養師曝雞蛋「營養價值」，一天1顆蛋為營養健康加分

營養師曝雞蛋「營養價值」，一天1顆蛋為營養健康加分

營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

張孝全透露私下愛用木質、柑橘香，就愛另一半身上的味道 PRADA春夏服裝讓你終於不用燙衣服！MIU MIU X NB球鞋第二彈來襲 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點 仙女下凡！韓韶禧藍色亮片洋裝秀S型水蛇腰　巧克力棕捲髮美到出圈 趙麗穎穿「仙女裙」蝴蝶結鏤空甜又辣！　迎接新身分百變造型連發 無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折 Jennie香奈兒網球拍包Q爆　連鏡子也是小香

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面