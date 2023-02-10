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越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

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記者李薇／台北報導

物價飆升，薪水卻始終沒漲，生活開銷變高，到底要怎麼做才能趕快存下第一桶金？以下就分享3個省錢的方法，最關鍵的要點，就是把節省這件事情內化，降低買東西、吃美食的慾望，讓自己不自覺得就能減少必要支出，還能避免報復性反彈。

▲省錢,存錢,薪水。（圖／pexels）

1.消費佔比盤點

每個人都有自己的生活習慣，建議每個月先記帳了解自己開銷最大宗部分，並且先從那一個區塊開始改變，比如：有些人願意花錢吃美食，那就先從減少吃大餐的習慣開始；或是住在外面房租佔薪資最大宗，那就看看是否可以改以合租或是住回家來降低開支。

▲省錢,存錢,薪水。（圖／pexels）

2.調整生活型態

現代人工作忙碌，常常覺得生活馬不停蹄，越累的時候，會越想花錢，用消費的方式彌補自己的辛苦，但這樣的小確幸其實很短暫，建議應該是透過別的方式，來豐富自己的生活，想辦法找到不用花錢也能解壓的辦法，用創造代替消費。

▲省錢,存錢,薪水。（圖／pexels）

3.省錢不是唯一目標

省錢很重要沒錯，但不是人生唯一目標，就像是減肥一樣，越不吃、越想吃，刻意的讓自己不買各種東西，反而會讓自己陷入「我辛苦賺錢為了什麼」、「有必要讓自己這麼累嗎」，堅持一陣子之後就容易報復性反彈，建議應該先從內心開始，讓自己放下慾望、減少對物質的執著，當然就減少開銷。

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關鍵字：

省錢, 存錢, 薪水

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