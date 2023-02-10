王陽明忘記情人節來Loro Piana救援　曝3歲女兒驚人穿搭功力

▲王陽明 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

Loro Piana 今（10日）舉辦2023春夏新品鑑賞會，邀請藝人王陽明出席，品牌經典的休閒風格讓他和妻子蔡詩芸都成為死忠粉，不過在媒體提醒下，王陽明才想起原來下周是情人節，讓他立刻表示要挑選禮物送給另一半，認為品牌這一季的包包或是毛絨背心都很適合。

▲王陽明演繹Loro Piana春夏麂皮雙口袋夾克。（圖／品牌提供）

王陽明以品牌經典羊絨材質的短袖搭配麂皮襯衫營造休閒感，也恰好適合最近的濕冷天氣，他認為這打扮經典又有品味，就算是日常穿著也不會有什麼壓力。被問到下周就是情人節有何打算？王陽明停頓後回答：「忘記了，還好我今天在Loro Piana，等一下可能真的要看看包包或是背心送給Dizzy。」他還說當天已經有安排工作，但是近幾年情人節，兩人也都是跟著女兒Katiya一起度過，就像是小情人一樣很幸福。

王陽明也提到，「Katiya在穿搭這方面有遺傳到我們，很多時候她會自己選擇，我們搭好還會說NO，然後就有自己的想法，她喜歡各式各樣的風格，有時候公主、有時候嘻哈。」一家三口雖不走太明顯的親子裝路線，但也會從色系上去搭配，王陽明稱讚Loro Piana的單品大地色男女都可以駕馭，「有時候出門，老公都要幫老婆拿包包，所以用焦糖色、米色給男生搭配，也不會很奇怪。」

▲Loro Piana 2023春夏系列以棉、喀什米爾、真絲等多種材質營造飄逸的感覺 。（圖／品牌提供）

Loro Piana 2023春夏系列以棉、喀什米爾、真絲等多種材質營造飄逸的感覺，而織法多樣的亞麻單品充滿大自然氣息。無性別元素更體現在中性外套款式，本季重新設計 Horsey 和 Traveler 夾克、Bomber 和 Roadster，可搭配帶有吊飾的樂福鞋、涼鞋和柔軟的綁帶靴使造型完整。