Chloé開創銷售新模式！單品有專屬編號　一掃正品履歷、二手價格出來

實習記者蔡孟廷／綜合報導

法國百年老牌Chloé近日在IG宣佈未來將會用全新模式進行銷售，品牌將會將銷售改為垂直模式，同時讓二手、轉售制度變得更加透明，並且是由官方與電子平台、二手平台合作，成為業界第一個進行此種銷售模式的品牌。很多精品也都重視時尚永續，Bottega Veneta在2022年11月全球專門店展開「包款終身保固計畫」，讓包款更耐用，以減少替代品的需求；Valentino也回收顧客的舊衣與包包，並在4大城市的Vintage古著店裡販售，讓保存良好的二手精品能再次被利用。

Chloé從2023年起，與電子平台EON合作，將會為品牌的商品編號，2023年以後的每個系列、每個商品都將有一個自己的ID與QR code，當你使用平台的App掃描QR code，會直接顯示出這項單品產銷履歷、如何退換貨、貨物追蹤與再次銷售等等的選項。

利用這種模式不只能夠防止二手市場出現溢價與低價銷售的可能性，還可以減少過份生產與失控的消費模式，為環保與永續更盡一份心力，也能確保市場上流通的單品皆為正品。產銷履歷制度，則讓消費者能夠完整了解從原料到成品一系列的流程。

▲不只包包，就連飾品、成衣都有編號，讓每一件Chloé都能夠認明身分。（圖／翻攝自IG@chloe）

在進行二手銷售時，Chloé也與二手銷售龍頭Verstiaire Collective合作，只要經由這種方式成功讓你的包包出現在列表上，就能提前拿到收入，也不用擔心貨品被寄丟，品牌更是將會在2025年為所有的二手商品都註冊編號，讓未來所有的單品都能被追蹤，進而創造它們更多的可能性。

BOTTEGA VENETA在2022年11月正式開創「包款終身保固計畫」在全球專門店展開，為經典包款提供永久的整新與維修，代表商品能更長久耐用，以減少替代品的需求。

▲品牌開創「Certificate of Craft 工藝證書」服務，為經典包款提供永久整新與維修。（圖／品牌提供）

Valentino在2022年6月展開販售二手精品新計畫，回收消費者的Valentino包包與舊衣，在4個城市：紐約、米蘭、東京與洛杉磯的Vintage古著店裡販售，讓二手衣物能再次被利用，也能有更棒的價格入手喜愛且找不到的款式。