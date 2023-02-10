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佛腳來了！情人節還沒想法的人必選5款「頂級神香」讓女孩秒戀愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

情人節即將到來，還沒準備好的人佛腳抱起來了，這周末就趕快先衝專櫃手刀下單，以免錯過就來不及！以下就盤點5大香水夢幻逸品，只要女孩一定會想要擁有，買了絕對不會失望的口袋名單，快進來照抄。

＃Maison Francis Kurkdjian 晨曦，70ml、售價6400元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

頂級香氛Maison Francis Kurkdjian旗下的「晨曦」，把清晨的暮光景致用香材表現出來，清新淡雅的氣味由卡拉布里亞檸檬開啟曙光般的前調，接著山楂花和普羅旺斯薰衣草柔軟又純粹的花香緩緩注入，彷彿陽光灑落大地的明亮希望。

＃Acqua di Parma 無限木蘭淡香精，100ml、售價9100元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

自從去年9月上市，就立刻狂銷500支的無限木蘭淡香精，在情人節推出限定版包裝，以燙金的木蘭花設計，在黑色瓶身搖曳綻放，讓整支香水看起來就像是藝術品一樣，香調當然也不用多說，讓人宛若置身木蘭花欉的浪漫氣息，比玫瑰更獨特、優雅。

＃嬌蘭 花冠粉櫻淡香水－金絲飾繡蜂印瓶，售價28000元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

身為香水世家的嬌蘭每一年幾乎都會有多款高級訂製香水上市，其中，櫻花蜂印瓶也是每年眾所期待的單品，這次適逢經典蜂印瓶誕生170周年，攜手巴黎刺繡工坊ATELIERS VERMONT，由刺繡師將金色珠粒與管珠一個個固定在薄紗上，再用針線縫製出粉紅色的櫻花花朵，手工將其結合，超精緻的技藝與優雅的櫻花香氣，全球限量3000瓶，線上旗艦店獨賣，讓你的愛也獨一無二。

＃DIOR MISS DIOR花漾迪奧淡香水，100ml，售價5350元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

亞洲最受到歡迎的MISS DIOR花漾迪奧淡香水早就熱賣超多年，已經是女孩必備的單品，2023年換上高級訂製蝴蝶結，短短1公分就有高達1萬2000條絲線交織的精緻技藝，來自法國訂製工坊Maison Faure，粉紅色香水乘載著大馬士革玫瑰與牡丹的層層花瓣氣息，甜蜜又繽紛的花瓣之舞，真的是誰聞誰戀愛。

＃BYREDO 無標題淡香精，100ml、售價7200元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,嬌蘭,DIOR,BYREDO,香水,情人節,淡香精。（圖／品牌提供）

香氛的定義很主觀，2016年BYREDO創辦人Ben Gorham為慶祝品牌10周年，決定不以自身經驗或是用品牌為香氛命名，因此誕生這一款無標題淡香精，讓每個人從聞到香氣的那一刻起，為它創作出專屬定義，2023年再次復刻重現，以鳶尾根、紫羅蘭融合杜松子、粉紅胡椒、樹苔、冷杉香脂的氣息，可以自由用文字訴說這款香氣。

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關鍵字：

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