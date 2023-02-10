聰明女孩必學的保養「雞尾酒混搭法」！抗老、潤澤效果秒提升

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著壓力變大、天氣轉換快速，很多人肌膚都很容易出問題，可以說是每天都會有不一樣的狀況，在手邊保養品有限的狀況下，也要懂得隨機應變，以下就盤點3種不同的「雞尾酒調製法」，透過不同的單品混合使用，可以提高保養品滋潤度，清爽、潤澤同時擁有，聰明美膚就對了！

1.精華液＋美容油＝冬季養膚超潤澤

有時候肌膚失衡或是天氣乾燥的狀況下，原本的保濕精華不夠滋潤，這時可以使用美容油，可以依照需要養護的狀況，將精華裡面滴3到5滴的美容油，充分混合之後，全臉塗抹，建議最好搭配手部自帶溫熱按摩，讓美肌成分更好吸收。

【推薦保養CP】

＃香緹卡 鑽石級精華液－限量加大揚眉兔氣版＋五月玫瑰花妍極萃精華油

香緹卡旗下的明星商品鑽石級精華液，早就是很多名媛貴婦愛用的單品，已經熱賣11年，每年都可以賣出上萬瓶，裡面添加7大逆齡胜肽複方跟4大萃取成分，一抹拉提緊緻立刻有感，混合五月玫瑰花妍極萃精華油更是超隱藏版的神級用法，透過清爽好吸收的美容油，讓精華液滋潤更提升，秒強化肌膚柔嫩度。

2.A醇／A醛＋乳霜／頸霜＝抗老效果更加成

近年A醇、A醛的保養很受歡迎，但單用對於一些敏感肌膚的人，效果太過強烈，這時就很建議可以把這類型的單品混合乳霜或是頸霜使用，除了降低刺激度之外，還可以幫助提升抗老能量，淡化細紋更有感。

【推薦保養CP】

＃AHC A醛賦活晚安逆時膠囊＋黃金逆時煥顏活膚霜

醫美保養品牌AHC選擇比A醇逆齡效果更好的A醛做為主成分，設計出高濃度的膠囊單品，一顆就可以塗抹全臉，不僅可以單用，還可以混合乳霜來使用，讓撫紋效果更提升，同時也很適合第一次用A醛又希望能改善細紋的女孩，這樣使用更溫和。

3.香水＋乳液／護手霜＝偽體香更持久

喜歡的香水不一定會出身體保養系列，那麼就自己做吧！可以挑選比較無香調的乳液或是護手霜，選擇自己適合的滋潤度，再加入適當份量的香水混合，讓香氣更持久，同時也不會過於濃郁，當然更具有挑戰性的就是混搭，透過兩種不同味道的單品，混合出專屬於自己的味道。

【推薦保養CP】

＃KORRES 風鈴草淡香水＋潤膚乳

希臘香氛品牌KORRES以療癒香調跟親切價格，深受小資女的喜愛，其中，風鈴草淡香水不容易撞香、接受度也很高，清新柑橘調融合粉紅胡椒勾勒出若隱若現的風鈴草香氣，襯著鳶尾花獨有的明亮感，呈現空靈純淨氛圍，混合潤膚乳使用，不但可以製造出自己喜愛的香氣，更可以同時呵護肌膚。