「美妝大亨」蕾哈娜睽違6年回歸舞台！產後不到一年狀態超好備戰超級盃

實習記者蔡孟廷／綜合報導

到了二月，最讓人期待的運動賽事就屬美國的超級盃（Super Bowl），每年都由不同的巨星在中場休息時為眾人帶來精彩的表演與不斐的收益，今年請到的蕾哈娜（Rihanna）更是跌破大家的眼鏡。自2017年便未曾公開表演的她，已經被歌迷們戲稱為「美妝大亨」，將在下周一（2／13）睽違6年再次登舞台開金嗓唱歌。

蕾哈娜產後恢復良好，現身記者會穿著一身Alaïa 2023春夏秀場的造型，由緊身的鱷魚紋迷你裙帶出叛逆、狂野的氣質，配上黑色小可愛簡約而大方，外套則是選用皮毛一體的皮革夾克，率性自然的模樣完全看不出生完小孩不到一年，時間彷彿沒有在她身上留下任何痕跡，看起來充滿活力、光彩動人。

除了這次的滿分穿搭之外，有時尚奧斯卡之稱的「Met Gala」也是她大放異彩的場合，一直以來都用盡全力讓自己的造型成為人見人愛的時尚優等生，從郭培（Guo Pei）的龍袍洋裝，到John Galliano為她設計的教宗洋裝，每年都以契合主題的方式讓人印象深刻，甚至去年的晚會她沒現身，大都會博物館都為她打造了一尊屬於自己的雕像，挺著孕肚的她，身上也穿著Alaïa。

▲每年大都會博物館慈善晚會，蕾哈娜都用傲人的時尚品味獲得掌聲，更是一眾時尚編輯心目中的時尚資優生，尤其是這兩套堪稱經典的造型。（圖／達志影像／美聯社）



每年都端出無比精彩表現的她，相信在今年超級盃也不會讓眾人失望，就像在外媒採訪時她說的：「當妳成為媽媽之後，會發現為母則強是真實的，妳會發現自己能夠完成任何挑戰，超級盃中場秀是世界上最多觀眾的舞台之一，雖然這聽起來的確很嚇人，但也很讓人興奮，這不只對我而言意義重大，我更想讓我兒子看到他媽媽的表現。」