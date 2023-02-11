楊祐寧嬌妻攬緊緊　秀情人珠寶畫面甜到出汁

▲楊祐寧與老婆Melinda的婚戒也出自CHAUMET。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男星楊祐寧2020年9月與老婆Melinda結婚，去年7月31日於文華東方酒店席開45桌補請婚宴，育有2歲女兒女兒Anah，夫婦倆不時曬生活點滴，一家三口幸福洋溢。近日兩人為法國珠寶品牌CHAUMET演繹情人節主打的Liens系列珠寶，楊祐寧的精湛演技無用武之地，他真情自然流露，把嬌妻攬緊緊，畫面甜到出汁。

▲楊祐寧將老婆Melinda攬緊緊，幸福洋溢。

▲楊祐寧夫婦佩戴CHAUMET招牌Liens系列珠寶，盡顯甜蜜之情。



楊祐寧與Melinda的結婚對戒正是出自CHAUMET，他們所選的Torsade婚戒呈現扭結纏繞的線條，有如常春藤般環繞著樹，代表相愛侶的依戀與忠誠；而此次為品牌展示情感連結意象的Liens系列珠寶，兩人穿著簡單的白T恤與牛仔褲，變換搭配適合日常佩戴的Liens Évidence、Jeux de Liens與寬版設計的Liens Évidence系列新品，不僅摩登有型，夫妻倆的緊密情感更是表露無遺。

▲CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金青金石吊墜（左）126,000元， Jeux de Liens18K玫瑰金戒指37,800元。

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），則於情人節前夕發表重量級作品應景，分別為鑲嵌兩顆8.88克拉D色無暇淨度心型切工鑽石並點綴粉紅鑽的耳環，以及The One雷德恩型切工粉鑽戒指，如同炙熱愛情無比閃耀。

▲海瑞溫斯頓心型切工鑽石耳環，以2顆8.88克拉鑽石為主石，並點綴粉紅鑽石。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓The One雷德恩型切工粉鑽戒指。