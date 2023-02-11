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IKEA聯名Marimekko全新印花「桑拿系列」！浴袍、居家小物超簡約

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記者鮑璿安／台北報導

芬蘭設計師品牌 Marimekko 以標誌性的罌粟花圖案聞名全球，這次IKEA宣告攜手Marimekko推出「BASTUA限量系列」，以北歐桑拿文化為主軸，系列品項正式曝光，涵蓋家具以及浴袍等，將在3月16日正式登場。

▲▼IKEA 。（圖／IKEA）

▲▼IKEA 。（圖／IKEA）

▲▼IKEA 。（圖／IKEA）

▲IKEA宣告攜手Marimekko推出「BASTUA限量系列」 。（圖／IKEA）

「BASTUA」名稱就有桑拿之意，Marimekko 設計師特別提到：「我為BASTUA系列設計的全新圖案，靈感來自祖父母的桑拿小屋內灰色原木雕刻牆壁上的柔和彎曲線條。」這是Marimekko首次為合作系列設計一套專屬的印花圖案，帶來強烈的辨識度，同時也結合實用功能性。

本系列內容涵蓋26 件家居品項，可說是十分多元，多款全新家具擁有極簡輪廓，織品浴袍與毛巾則是充分體現北歐大自然的簡約唯美風格，台灣IKEA也宣告此系列將在3月16日正式登場。
 

同樣是跨界合作，潮牌Human Made 與美國知名甜甜圈品牌Krispy Kreme Doughnuts聯名，主理人Nigo以Krispy Kreme標誌性的原味糖霜甜甜圈（Original Glazed）為契機實現本次合作，帶有糖霜甜甜圈印花的服飾，融入Human Made童趣文字Logo以及愛心圖樣，這也可視為品牌所主打美式潮流的一種延伸。

系列囊括實穿的工裝夾克、運動衫和T恤，也跨足小物領域，帶來了鑰匙飾品、別針徽章和靠墊等配飾，Nigo用獨到設計感將令人垂涎欲滴的糖霜變得潮流化，令人看到這系列單品順便勾起食慾。

▲human-made 。（圖／翻攝自IG）

▲human-made 。（圖／翻攝自IG）

▲Human Made 與美國甜甜圈Krispy Kreme Doughnuts聯名系列單品 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

IKEA, 家居, Marimekko

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