海鮮比肉好！營養師傳授「情人節大餐」吃不胖7大祕訣

▲甜蜜約會也要吃對飲食，才不怕身材走樣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

情人節即將到來，周末如果要先吃情人節大餐，不管是訂餐廳還是和另一半一起料理，吃對食物和控制熱量都很重要，營養師高敏敏分享情人節7大飲食攻略，教你甜蜜大餐後不怕胖。

#多選低脂肉類、海鮮

如果要吃情人節大餐，主餐可以以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，營養師高敏敏建議牛排可選菲力牛排油脂含量較低，雞肉類可選雞胸肉，豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

#少碰內臟類

不想吃進過多熱量，擇食很重要，建議少碰內臟類，因為內臟料理熱量高，油脂含量也偏高，想吃的話偶一為之即可。

#火鍋湯底選清湯

湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，因為熱量密度高、易囤積，至於其他烹調方式上，最好以清蒸水煮為主，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

#留意蔬果攝取易不足

多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後也可以以水果代替高糖份甜點。

#巧克力、甜點勿過量

甜點、巧克力都是高糖、高油脂食材，有時候一不小心就會吃，如果真的想吃，可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點，巧克力則選擇純度較高的黑巧克力，以70%以上為佳。

#少喝含糖飲料

以茶代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，可以選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取，如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

#不餓就停、八分飽就好

放慢吃飯速度，不要狼吞虎嚥，吃到八分飽即停，此外用餐順序也很重要，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。